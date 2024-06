video suggerito

Kate Middleton promuove la sua stylist: qual è il nuovo ruolo che Natasha Archer ricopre a corte Si chiama Natasha Archer ed è la stylist e assistente personale di Kate Middleton. Complice la lealtà e la dedizione che ha sempre mostrato, ha ottenuto una promozione: ecco il suo nuovo ruolo a corte.

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton sta attraversando uno dei momenti peggiori della sua vita: lo scorso gennaio è finita in ospedale a causa di un improvviso intervento all'addome, poi, dopo essere rimasta a lungo in convalescenza, ha annunciato di avere un cancro e di voler sottoporsi alle cure lontana dai riflettori. Da allora non è più apparsa in pubblico, l'unica cosa che si sa sul suo conto è che sta affrontando la malattia circondata dall'amore e dal sostegno dei familiari, dal marito William ai tre figli, fino ad arrivare ai genitori Carole e Michael. Nella strettissima cerchia di suoi intimi c'è anche la persona di cui più si fida a corte: si tratta della stylist e assistente personale Natasha Archer, a cui proprio di recente ha dato una promozione.

Chi è Natasha Archer

Natasha Archer è spesso finita al centro dell'attenzione dei media: fa parte dello staff reale, per essere precisi è stylist e assistente personale di Kate Middleton, dunque può essere considerata la vera responsabile dell'incredibile successo fashion della principessa del Galles. Non cura solo il suo armadio, la accompagna anche in giro per il mondo tra i diversi impegni e tour reali, prendendosi cura di ogni dettaglio delle apparizioni pubbliche. In questo momento difficile ha avuto un ruolo davvero speciale a corte: complice il fatto che fa parte della schiera di fedelissimi di Kate, è stata l'unica rappresentante dello staff a poterle fare visita durante il ricovero alla London Clinic.

Natasha Archer

Il nuovo lavoro della stylist di Kate Middleton

La lealtà, la dedizione e la discrezione che da sempre la contraddistinguono hanno permesso a Natasha Archer di fare un passo avanti nella sua carriera. Kate Middleton l'avrebbe promossa e a dimostrarlo è stato il suo profilo LinkedIn, infatti, dove proprio qualche giorno fa ha aggiunto alle posizioni di stylist e PA della principessa del Galles anche quella di Senior private executive. Cosa significa? Che ora ricopre anche un ruolo dirigenziale, quello di assistente esecutiva senior privata, dunque le è stato affidato tutto ciò che riguarda abbigliamento, agenda e progetti di Kate. Naturalmente ad accompagnare la promozione c'è anche un aumento di stipendio, a prov del fatto che la principessa sa sempre come ripagare i suoi dipendenti per la loro lealtà.