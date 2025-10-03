Kate Middleton non si è truccata da sola per il matrimonio: chi ha curato il suo make-up sposa

Si è sempre pensato che Kate Middleton si fosse truccata da sola nel giorno del suo matrimonio col principe William ma ora la notizia è stata smentita: ecco tutta la verità sulla questione.

Credevate di sapere tutto sul Royal Wedding del principe William e Kate Middleton? Probabilmente vi sbagliavate. Andato in scena il 21 aprile 2011 nell'abbazia di Westminster, ancora oggi viene considerato un evento leggendario sia per la sua valenza storica che per la sua maestosità. Kate, infatti, è riuscita a dimostrare che le fiabe romantiche esistono davvero anche nella vita reale: nonostante non sia nata "col sangue blu", è riuscita lo stesso a entrare nella Royal Family, diventando un'impeccabile principessa. La cosa particolare è che, a oltre 10 anni di distanza dal grande evento, continuano a emergere dei dettagli inediti. In quanti, ad esempio, sanno che non è vero che Kate si era truccata da sola?

Kate Middleton si era truccata da sola al matrimonio?

Kate Middleton si era truccata da sola al matrimonio? Fino a qualche tempo fa, la risposta degli esperti reali sarebbe stata assolutamente sì. Stando alle indiscrezioni, infatti, nel suo gran giorno la principessa rifiutò l'intervento dello staff reale, preferendo prendere lezioni nei mesi precedenti alla nozze, così da realizzare da sola il make-up sposa. In 15 anni la notizia non è stata mai messa in dubbio nonostante "stridesse" con l'organizzazione spettacolare e meticolosa del Royal Wedding ma oggi le cose sono cambiate: Bobbi Brown, la fondatrice e ceo dell’omonimo brand beauty, i cui prodotti erano stati utilizzati dalla principessa per il suo gran giorno, ha spiegato tutta la verità sulla questione.

Il Royal Wedding di William e Kate

Il segreto del trucco sposa di Kate Middleton

Nonostante Kate Middleton abbia sempre vantato delle grandi doti artistiche e manuali, non ha realizzato da sola il suo make-up sposa. Stando a quanto rivelato da Bobbi Brown nel podcast Breaking Beauty, si è fatta aiutare da una professionista del settore, che nel giorno del matrimonio ha saputo interpretare alla perfezione i suoi desideri. "Non l’ho truccata io. Vorrei averlo fatto. È stata una delle mie artiste, Hannah Martin, che è diventata una vera star nel Regno Unito. Hannah l’ha truccata ma allora non si usava rivelare il nome del truccatore e penso sia stata la cosa giusta da fare", ha spiegato Bobbi Brown. La prova di quanto accaduto? Un bigliettino firmato da Kate e conservato ancora dalla fondatrice nell'azienda, nel quale la principessa ringraziava lo staff del brand per il risultato raggiunto.