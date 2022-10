Kate Middleton, com’era la Duchessa prima del matrimonio con William Oggi siamo abituati a vedere Kate Middleton in vesti formali durante le sue apparizioni ufficiali ma com’era ai tempi del fidanzamento con William? A rivelarlo è stato l’ex maggiordomo reale.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe William e Kate Middleton sono sposati ormai da 11 anni e, dopo aver messo al mondo anche tre meravigliosi figli, George, Charlotte e Louis, sono diventati il simbolo dell'amore da fiaba. Ora sono avanzati nella linea di successione al trono, hanno infatti assunto il titolo di Duchi del Galles, ma non per questo hanno modificato il loro stile di vita, anzi, continuano a essere una famiglia assolutamente "normale". In quanti, però, sanno com'era la principessa prima di entrare a far parte della Royal Family. A rivelarlo è stata una vecchia conoscenza dei Windsor, ovvero l'ex maggiordomo di Buckingham Palace Grant Harrold.

Kate e William erano "come due fidanzati qualsiasi"

L'amore tra William e Kate è sbocciato ai tempi tempi dell'università, quando entrambi frequentavano la St- Andrews, e da allora non ha mai subito battute d'arresto (fatta eccezione per qualche iniziale mese di crisi passato a distanza). Oggi siamo abituati a vederli in veste formale agli eventi ufficiali legati alla corona ma com'erano quando hanno cominciato a frequentarsi? L'ex maggiordomo reale Grant Harrold (che ha lavorato per Carlo dal 2005 al 2011) ha spiegato che erano una coppia assolutamente normale, li incontrava spesso a Highgrove House e non si sentiva affatto in difficoltà in loro compagnia. Le sue parole sono state: "Erano come due fidanzati qualsiasi. Sembra pazzesco dirlo, considerando di chi stiamo parlando, però è proprio così".

I Duchi hanno sempre avuto un rapporto amichevole con lo staff

L'ex maggiordomo ha concentrato le sue attenzioni soprattutto su Kate Middleton, descritta coma una ragazza con i piedi per terra, molto educata, amichevole, divertente e scherzosa. Nonostante il passare del tempo, pare che le cose non siano cambiate affatto, la Duchessa continua a essere ben voluta a corte, soprattutto dallo staff. Harrold ha inoltre raccontato di aver avuto sempre un buon rapporto anche con William, tanto che spesso il principe gli chiedeva di partecipare ai suoi Royal Tour. Insomma, i due Duchi non lo trattavano come un dipendente ma come un amico, a prova del fatto della loro incredibile umanità.