Kate Middleton, che lavori ha fatto prima di diventare una Royal Cosa faceva Kate Middleton prima di diventare una Royal? Oltre ad aver frequentato la stessa università di William, ha anche fatto dei lavori tutt’altro che principeschi.

A cura di Valeria Paglionico

La vita di Kate Middleton è cambiata in modo drastico nel momento in cui ha incontrato il principe William: i due hanno frequentato la stessa università e, dopo aver affrontato diversi alti e bassi, si sono fidanzati ufficialmente. Il resto è storia, tanto che ad oggi la loro relazione viene paragonata a una vera e propria fiaba. Siamo ormai abituati a vedere la principessa rappresentare la Royal Family agli incontri e agli eventi istituzionali ma in quanti sanno quali lavori ha fatto prima di mettere piede a corte? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla vita pre-principesca di Kate Middleton.

Kate Middleton, cosa faceva prima del matrimonio

Filantropa, attivista per i diritti e per la salute mentale dei bambini, mamma di tre figli e principessa: la nuova vita di Kate Middleton è dedicata proprio a tutte queste attività molto diverse tra loro. Presenzia spesso agli eventi ufficiali di casa Windsor, portando alto il nome della Royal Family inglese. Prima di sposare William, però, la sua quotidianità era decisamente diversa. Ha studiato Storia dell'Arte all'Università St Andrews in Scozia ed è proprio per inseguire la sua passione che ha viaggiato per il mondo. Studio, sport, volontariato: la sua vita formativa è professionale è sempre stata molto movimentata, tanto che solo dopo il matrimonio è riuscita a fermarsi.

I lavori fatti da Kate Middleton

La cosa che in pochi sanno è che il primo lavoro di Kate è stato tutt'altro che principesco: poco prima di andare all'università mozzo all'Ocean Village Marina di Southampton. A rivelarlo è stato uno dei suoi ex colleghi, Cal Tomlinson, che, intervistato dall'autrice della biografia Kate: The Future Queen Katie Nicholl. Qual era il ruolo della principessa? Pulire e sistemare le barche ormeggiate al molo. Nonostante fosse tutto molto faticoso, Kate non si tirava mai indietro, anzi, amava darsi molto da fare. Una volta cominciati gli studi ha lavorato come prima come cameriera, poi come junior accessory buyer per il brand Jigsaw (cosa che le era stata consigliata dalla mamma, che la incitò a fare curriculum e a mostrarsi impegnata). Nel 2007, infine, è tornata a casa, a Bucklebury Manor, e ha aiutato la famiglia nella gestione dell'azienda Party Pieces.