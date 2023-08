Kate Middleton al festival di musica elettronica: anche le principesse vanno ai rave Kate Middleton ha partecipato all’Houghton Festival nel Norfolk con alcuni amici; assente il principe William.

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton è sempre impeccabile in ogni occasione: si sa imporre con discrezione ed eleganza, risultando perfettamente a proprio agio e ben inserita in ogni circostanza, da quelle più formali a quelle più informali. Non c'è evento in cui non sia riuscita a catalizzare su di sé l'attenzione, distinguendosi con garbo e senza mai eccedere, senza una sbavatura. La moglie del principe William è sì una donna rispettosa, disciplinata e rigorosa, come impone il suo ruolo, ma sa quando è possibile un piccolo strappo alla regola. Ve la immaginate a un rave party?

Kate Middleton al concerto

Nel fine settimana Kate Middleton ha fatto la sua prima apparizione in assoluto a un festival musicale. La 41enne era a cena con i suoi vicini di Norfolk, il marchese David e la marchesa Rose di Cholmondeley, nella loro maestosa villa di Houghton Hall. I due sono amici dei principi del Galles, vivono a pochi chilometri dal loro rifugio nel Norfolk, Anmer Hall. E come loro, hanno tre figli: Iris, Alexander e Oliver.

Proprio Oliver (13 anni) all'incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla ha fatto da paggio d'onore insieme al figlio maggiore di William e Kate, il principe George (9 anni). La marchesa è finita sotto i riflettori nel 2019: all'epoca Kate Middleton era in attesa del terzo figlio e i tablod britannici lanciarono la bomba di una possibile relazione extra coniugale tra lei e William d'Inghilterra.

"Dopo cena, uno degli ospiti ha suggerito a Catherine di andare al festival" ha detto una fonte al Daily Mail. L'evento in questione è il Houghton Festival che si stava svolgendo nella tenuta della coppia, l'unico festival musicale della Gran Bretagna che va avanti per 24 ore di fila, pensato dal DJ Craig Richards, che lo organizza dal 2017. Più di 200 artisti si sono esibiti su 13 palchi da giovedì a domenica: si parla di circa 12.000 presenti. "Catherine era nervosa all'idea, ma dopo molte discussioni con i suoi ufficiali di protezione, è andata accompagnata dalla sicurezza. William non c'era" riporta il Daily Mail.

Sui social circolano diverse immagini della principessa del Galles all'evento: pantaloni neri, maglia con scollo a barca e maniche lunghe, scarpe comode di Veja, uno dei suoi brand preferiti. La partecipazione all’evento mette in discussione le voci di tradimento di William, apparentemente smentite nel vedere la moglie con la presunta amante. Anche i gusti musicali della principessa sono una sorpresa: nessuno si aspettava una passione per la musica elettronica! Kate, che suona il pianoforte, è una fan di Leona Lewis ed Ellie Goulding.