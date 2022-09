Kate Middleton a Sandringham dopo la morte della regina: gli orecchini di perle sono di Elisabetta II Il principe William e Kate Middleton hanno visitato Sandringham Palace, così da poter ammirare la marea di omaggi floreali lasciati fuori al palazzo reale. La Duchessa ha rispettato la tradizione del total black ma ha aggiunto al look un omaggio alla defunta sovrana.

A cura di Valeria Paglionico

Il prossimo 19 settembre si terranno i funerali di Stato della regina Elisabetta II, defunta l'8 settembre a Balmoral e onorata con processioni, cortei e funzioni religiose. Il protocollo prevede 10 giorni di lutto in Gran Bretagna, durante i quali i sudditi hanno la possibilità di dare un ultimo saluto alla sovrana, la cui salma attualmente giace nella camera ardente allestita a Westminster Hall. È proprio qui che ieri la Royal Family si è riunita per rendere omaggio a The Queen (alla cerimonia hanno partecipato anche Harry e Meghan). Oggi sono stati il principe William e Kate Middleton a riapparire in pubblico: hanno visitato Sandringham Palace, così da poter ammirare la marea di omaggi floreali lasciati fuori al palazzo reale.

William e Kate visitano Sandringham Estate

È ormai da giorni che i sudditi britannici lasciano fiori e omaggi fuori i palazzi reali sparsi per tutta la Gran Bretagna, così facendo rendono omaggio alla sovrana che li ha guidati per oltre 70 anni, alla donna che era diventata un punto di riferimento nella loro vita. William e Kate questa mattina sono partiti alla volta di Sandringham Estate, la residenza in cui erano soliti passare il Natale con la regina, e sono rimasti senza parole di fronte la distesa di fiori lasciati fuori al palazzo. Con le espressioni visibilmente commosse e gli abiti neri in segno di lutto i due hanno dato prova di grande umanità.

Kate Middleton col cappotto Catherine Walker

Kate Middleton in nero in segno di lutto

Ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata soprattutto la neo-Duchessa del Galles. Ieri aveva indossato la spilla preziosa dal significato simbolico, oggi è tornata a rendere omaggio alla defunta con un dettaglio nascosto nel look. Ha indossato un cappotto nero avvitato di Catherine Walker, lo ha abbinato a un abito nero al ginocchio con la gonna plissettata. Non sono mancati i tacchi a spillo di Gianvito Rossi, le calze coprenti total black e una borsetta coordinata, per la precisione la Black Love Letter di Grace Han (da circa 2.300 euro). A fare la differenza sono stati gli orecchini di perle e diamanti: non solo le pietre bianche sono tradizionalmente associate al lutto, i due gioielli erano anche di Elisabetta II (che li ha donati personalmente a Kate).

