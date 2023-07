Kate e William, il segreto per garantire ai figli una vita “normale” Il principe William e Kate Middleton vogliono che i loro figli abbiano un’infanzia “normale” e che non sentano il peso del loro ruolo all’interno della monarchia: ecco cosa fanno quotidianamente per evitare stravizi e stranezze.

A cura di Valeria Paglionico

Far parte della Royal Family inglese non è semplice: sebbene all'apparenza i privilegi legati alla vita di corte possano sembrare incredibilmente desiderabili, in verità obbligano i membri di casa Windsor anche a rispettare una serie di doveri. Le cose non cambiano neppure per i Royal Babies, che fin da piccoli sono chiamati a rispettare il loro ruolo di eredi al trono con precisi "training" da futuri re e regine. Kate Middleton e il principe William stanno però provando a cambiare le carte in tavola, donando così ai figli un'infanzia "normale": ecco cosa stanno facendo per crescerli proprio come un qualsiasi altro coetaneo.

William e Kate hanno detto no agli stravizi

I più amati della Royal Family inglese? Naturalmente i principini George, Charlotte e Louis, che ultimamente appaiono sempre più spesso in pubblico agli eventi ufficiali, visto che ora la loro età glielo permette. La cosa che in pochi sanno è che i genitori stanno limitando il più possibile le occasioni che potrebbero farli sentire molto "diversi" dai coetanei. William e Kate hanno detto no agli stravizi, ai privilegi e alle vie preferenziali: nonostante George, Charlotte e Louis siano molto alti nella linea di successione al trono, fanno cose assolutamente "comuni". Il momento peggiore è Natale, quando i bambini ricevono centinaia di regali dai sudditi di tutto il mondo. Che fine fanno quei doni? Spesso i principini non li vedono nemmeno, i Royals li re-indirizzano a famiglie meno fortunate.

I principi di Galles non abusano di aiuti casalinghi

Come si crescono dei principi in modo "normale"? Il segreto di William e Kate è non abusare degli aiuti casalinghi. Fatta eccezione per i momenti in cui sono impegnati con appuntamenti istituzionali, evitano di lasciarli con la tata di corte, preferiscono trascorrere il tempo libero tra loro, così da costruire un legame genitori-figli solido e affiatato. Non sorprende, dunque, che si siano trasferiti ad Adelaide Cottage, una residenza più piccola e semplice da gestire dove i piccoli hanno la possibilità di giocare all'aperto e di andare a scuola accompagnati proprio dai genitori. In quanti trovano queste abitudini assolutamente semplici e familiari?