Kanye West stupisce ancora: alle sfilate con le infradito di diamanti e i calzini La combinazione “ciabatte e calzino” ormai è stata ufficialmente sdoganata nella moda, ma nessuno aveva osato tanto a una sfilata di moda: il look di Kanye West allo show di Burberry è già virale!

A cura di Beatrice Manca

Prima le maschere che coprivano il viso, poi i travestimenti da alieno o da Nosferatu: il rapper Kanye West – ora solo Ye – trova sempre il modo di far parlare di sé attraverso i suoi look. Alla sfilata di Burberry, a Londra, Ye ha monopolizzato la scena con…le scarpe. Al posto degli stivali Balenciaga, brand con cui collabora da anni, o delle sue iconiche sneakers Yeezy, Kanye West ha indossato un paio di infradito…con i calzini!

Kanye West alla sfilata Burberry

È vero che la combinazione ciabatte + calzino ormai è stata ufficialmente sdoganata ma forse fino ad oggi nessuno aveva osato tanto a una sfilata. Kanye West era ospite della sfilata Primavera/Estate 2023 di Burberry, forse l'ultima con Riccardo Tisci direttore creativo secondo i rumors. Alla sfilata era presente anche Naomi Campbell (che ha posato insieme al rapper) ma è stato il look di Ye a scatenare i tabloid: ha indossato una doppia camicia di pelle (una era legata in vita) e pantaloni coordinati. Per la prima volta, hanno fatto notare i fan, non aveva ai piedi le scarpe celebri del suo marchio.

Una storia di @ye su Instagram

Le infradito "di lusso" di Kanye West

Il "tradimento" alle Yeezy è stato in grande stile: infradito e calzini, una delle combinazioni kryptonite della moda. Ovviamente non si trattava di semplici flip flop in gomma (parliamo pur sempre di Kanye West!) ma di un modello tempestato di pietre scintillanti: diamanti o semplice vetro? Lo stesso designer e musicista ha postato le foto nelle Instagram Stories e, conoscendo i precedenti, possiamo aspettarci che dietro alla provocazione ci sia il prossimo must have del suo brand!