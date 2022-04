Julianne Moore posa insieme alla figlia Liv: è la fotocopia della madre da giovane L’attrice premio Oscar Julienne Moore ha pubblicato sui social alcune foto della figlia per celebrare il ventesimo compleanno: le due hanno addirittura lo stesso sorriso!

A cura di Beatrice Manca

Capelli rossi, occhi verdi, pelle diafana: Liv Freundlich è la sosia della madre Julianne Moore. L'attrice premio Oscar ha pubblicato sui social una serie di foto della figlia per celebrare il suo ventesimo compleanno: nella carrellata si alternano gli scatti da bambina e quelli più recenti, ma ad attirare l'attenzione del pubblico è una foto in cui le due donne posano vicine e sembrano davvero gemelle!

Julianne Moore e la figlia Liv sono due gocce d'acqua

L'attrice premio Oscar Julianne Moore è uno dei volti più amati di Hollywood: i capelli rossi sono la sua firma di stile e sui red carpet sfoggia sempre abiti sofisticati ed eleganti. La figlia Liv, nata dal matrimonio con Bart Freundlich, ha ereditato dalla madre il fascino aristocratico: già da bambina le somigliava in modo impressionante, ma le foto più recenti lasciano a bocca aperta. Liv ha appena compiuto vent'anni e la madre Julianne ha condiviso uno tenero scatto insieme: non solo hanno gli stessi occhi e lo stesso colore di capelli, ma hanno addirittura lo stesso sorriso e si somigliano molto nei lineamenti. Insomma, Liv è la fotocopia dell'attrice da giovane!

Julianne Moore alla sfilata Bottega Veneta con la figlia Liv

Lo stile casual della figlia di Julienne Moore

Le due donne condividono anche lo stesso senso dello stile: spesso sono state fotografate insieme sul red carpet o in prima fila alle sfilate. Rispetto alla madre Liv predilige uno stile fresco e casual, più adatto alla sua età. Ama i pullover e i minidress nella vita di tutti i giorni, ma nelle occasioni formali non rinuncia a abiti glamour da vera principessa, come il vestito in tulle color nude che indossa nelle foto. La madre Julianne non potrebbe essere più orgogliosa di lei: "Sono così fortunata di essere la tua mamma"