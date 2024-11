video suggerito

John Krasinski è l'uomo più sexy del mondo del 2024 secondo People John Krasinski è stato incoronato "Uomo più sexy del mondo del 2024" dalla rivista People: ecco tutto quello che c'è da sapere su di lui, dalla carriera alla vita privata.

A cura di Valeria Paglionico

È tornata la classifica di People dedicata agli uomini più sexy del mondo e ad aggiudicarsi il primato in questo 2024 è stato John Krasinski. Diventato famoso grazie al successo della serie The Office, è riuscito letteralmente a sbaragliare la concorrenza, guadagnandosi il titolo di Sexiest man alive dopo grandi nomi come Patrick Dempsey (2023), Chris Evans (2022), Paul Rudd (2021), Michael B. Jordan (2020). Qual è stata la sua prima reazione all'arrivo della notizia? Lo ha raccontato lui stesso alla rivista, alla quale ha dichiarato: "Ho avuto un blackout immediato. Nessun pensiero. A parte il fatto che forse mi stavano prendendo in giro".

Dalla laurea in drammaturgia al matrimonio con Emily Blunt

Nato il 20 ottobre 1979 a Newton, in Massachusetts, John Krasinski proviene da una famiglia cattolica di origini polacche e irlandesi. Avendo una naturale passione per la recitazione, ha studiato drammaturgia alla Brown University ed è stato proprio dopo la laurea che ha dato il via alla sua carriera, debuttando nel 2000 come sceneggiatore per il Late Night with Conan O'Brien. È stato però nel 2005 che è arrivata la svolta, ovvero quando è stato scelto per ricoprire i panni di Jim Halpert in The Office. Da quel momento in poi è diventato una star internazionale, nonché un regista e un produttore di successo. È sposato con Emily Blunt da 14 anni (i due hanno pronunciato il fatidico sì in Italia) e con lei ha due figlie.

John Krasinski e la moglie Emily Blunt

La reazione di Emily Blunt, moglie di John Krasinski

Nonostante l'incredibile notorietà e l'ambito riconoscimento, John rimane con i piedi per terra. La sua priorità rimane la famiglia, basti pensare al fatto che, intervistato da People, non ha esitato a parlare della reazione della moglie Emily Blunt all'arrivo della notizia. L'attrice sarebbe stata molto entusiasta, tanto da aver scherzato sul fatto che avrebbe tappezzato tutta la casa con la copertina della rivista. "Le mie figlie adoreranno questa nuova tappezzeria, non sarà per niente imbarazzante. No, assolutamente. Credo che da ora in poi dovrò sbrigare più faccende domestiche. Dopo questa notizia, Emily dirà: “Bene, questo significa che ora dovrai guadagnarti il titolo anche a casa”, ha dichiarato con ironia l'attore.

John Krasinski