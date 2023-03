Jessica Biel festeggia il compleanno con Justin Timberlake (e occhiali da 1000 euro) Jessica Biel ha celebrato i 41 anni col marito Justin Timberlake: nella foto di coppia con gli occhiali indossa un modello prezioso in oro e cristallo Swarovski.

A cura di Giusy Dente

Jessica Biel e Justin Timberlake sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Si sono conosciuti nel 2007, hanno celebrato il matrimonio nel 2012 e poi sono nati i loro due figli: Silas Randall nel 2015 e Phineas nel 2020. L'attrice venerdì ha compiuto 41 anni: non poteva certo mancare una dolce dedica social da parte del cantante. La star ha condiviso una foto della compagna, facendole gli auguri e ribadendo quanto sia felice di averla scelta come compagna di vita. Tantissime celebrità e ovviamente i fan si sono uniti al coro di auguri: tra i commenti spiccano quelli di Tom Brady, JJ Watt, Lily Collins, Alison Brie ed Erin Collins. Anche la festeggiata ha poi condiviso coi follower uno scatto di coppia per celebrare la ricorrenza.

Jessica Biel, un altro compleanno con Justin Timberlake

L'attrice festeggia il compleanno con Justin Timberlake da più di 10 anni: sono una coppia longeva e affiatata. I due si sono mostrati sui social, felici e sorridenti, proprio per celebrare la ricorrenza. Lo scatto di coppia li vede entrambi con gli occhiali: spiccano in particolare quelli della festeggiata, che non passano affatto inosservati. La neo 41enne ha scelto infatti un modello prezioso, di un brand che proprio di questi accessori ha fatto la sua fortuna.

in foto: occhiali Anna Karin Karlsson

Gli occhiali di lusso firmati Anna Karin Karlsson sono tutti caratterizzati da un design all'avanguardia combinato a materiali pregiati: ogni montatura è una piccola opera d'arte realizzata in oro e titanio impreziosita da perle, diamanti, smeraldi, cristalli incastonati. Insomma, dei gioielli veri e propri. La montatura di Jessica Biel è la Empress Royal Blue, uno dei modelli più iconici del brand.

Gli occhiali da sole con lenti scure hanno il telaio lavorato in acetato, impreziosito da un dettaglio placcato in oro 25 carati che sovrasta il bordo superiore e che si allunga al di fuori delle lenti, allungando lo sguardo. Al centro c'è un cristallo Swarovski blu a forma di goccia. Il modello appartiene a una collezione passata e online costa circa 1000 euro.