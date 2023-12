Jennifer Lopez, inarrestabile icona di girl power: “L’età è un limite inesistente” J-Lo col tempo ha acquisito sempre più sicurezza e consapevolezza: “Le donne diventano più sexy man mano che invecchiano”.

A cura di Giusy Dente

Jennifer Lopez, 2022 MTV Movie & TV Awards

Benché agli inizi della carriera in molti l'abbiano sottovalutata, oggi nessuno si azzarderebbe mai a metterle i bastoni tra le ruote. Nel tempo Jennifer Lopez si è imposta come una vera e propria diva: brillante, intraprendente, determinata, di successo, capace di ispirare le giovani donne a non mollare. A Hollywood non è stato facile all'inizio. Lo ha ricordato nella recente intervista rilasciata a Elle: ha dovuto lottare per ruoli diversi, perché in quanto latina sembrava che potesse vestire solo i panni della cameriera o della governante in commedie romantiche. E anche la sua fisicità è stata un problema: ridevano delle sue curve, voleva mollare, perché era troppo diversa dallo stereotipo dominante della popstar. Ha dimostrato di che pasta è fatta e ha messo sempre il talento davanti, il duro lavoro che continua a fare ogni giorno. E non ha alcuna intenzione di smettere!

Jennifer Lopez, donna amica delle donne

Jennifer Lopez è convinta che le donne siano capaci di affrontare ogni sfida, proprio come ha fatto lei, avendo sempre chiari i suoi obiettivi e senza mai perdere la convinzione di poter riuscire. A Hollywood, un mondo notoriamente chiuso nei confronti delle donne per così dire "di una certa età" le cose stanno cambiando e lei ne è convinta. Lo ha raccontato a Elle. Certo, ci è voluto del tempo. E ci sono voluti grandi esempi e lotte continue.

Jennifer Lopez, Grammy Awards 2023

Basti pensare alla denuncia mai taciuta di Sharon Stone, molto critica nei confronti di un sistema che ostacola le donne over 50, riducendo drasticamente le loro possibilità di carriera. Anche Angelina Jolie si è stancata di questo mondo che ha definito superficiale e malsano. Per quanto riguarda J-Lo, lei vede che qualcosa oggi si sta muovendo nella giusta direzione, come ha raccontato nell'intervista:

Produttrici, registe e attrici stanno assumendo sempre più controllo sulla propria carriera e creando il proprio materiale. Siamo in un momento molto emozionante per le donne a Hollywood. Le basi sono state gettate. È solo che a volte ci vuole tempo per prendere queste montagne e queste vecchie idee e paradigmi e spostarli verso un vero cambiamento. Una delle cose che ho imparato è che dobbiamo assumerci la responsabilità. Non possiamo sederci e aspettare che le persone ci diano dei ruoli. Molte attrici in questo momento producono i propri film e sviluppano il proprio materiale, penso che anche questo sia fondamentale.

Jennifer Lopez, 2021 MTV Video Music Awards

Jennifer Lopez si sente sexy e forte

Lei oggi si sente più forte che mai, piena di voglia di fare. Ha acquisito sicurezza e consapevolezza, sempre di più:

È cambiato molto e penso che sia giusto. Man mano che invecchi e hai più esperienza, diventi un essere umano più ricco e hai più da offrire. Le persone hanno capito che le donne diventano più sexy man mano che invecchiano. Diventano più istruite e più ricche di carattere. Tutto ciò è molto bello e attraente, e non solo fisicamente, ma anche interiormente: la bellezza che acquisisci invecchiando, la saggezza che acquisisci.

Jennifer Lopez, Met Gala 2023

Lei ha intenzione di continuare a lavorare ancora a lungo, pensa di avere ancora molto da dare:

Mi vedo lavorare fino a quando vorrò. Non so quale sia quell'età. Potrebbero essere 70, potrebbero essere 80, potrebbero essere 90, non lo so. Questa è sempre stata la mia mentalità: non permettere mai a nessuno di mettermi in una scatola a causa di dove sono nata, di dove vengo, dell'età ho, qualcosa del genere. Quei limiti non esistono per me.