Jennifer Lopez glamour in lilla con accessori di lusso: si prepara a festeggiare il matrimonio J-Lo è tornata negli USA da Ben Affleck: dopo il matrimonio sono in programma 3 giorni di festa. È stata avvistata con un glamour look floreale vedo-non vedo e accessori da 3500 euro.

A cura di Giusy Dente

Jennifer Lopez è tornata negli Stati Uniti, è tornata da Ben Affleck, per cominciare ufficialmente la loro vita insieme da marito e moglie. La coppia si è detta sì con un matrimonio a sorpresa a Las Vegas, che ha lasciato i rispettivi fan di stucco, ma entusiasti: le nozze sono arrivate a distanza di 20 anni dalla loro rottura. Rivederli insieme è stato il concretizzarsi di speranze che i sostenitori della coppia non avevano mai abbandonato. Dopo la cerimonia riservata e blindata i due si sono spostati a Parigi coi figli, per una romantica luna di miele. Poi si sono separati, per dedicarsi a impegni di lavoro in due parti del mondo diverse: lei è volata in Italia, per un evento a Capri e lui è tornato negli States, sul set del suo nuovo film. I due hanno deciso di improntare la loro relazione lasciando molto spazio ai rispettivi progetti professionali, consapevoli che questo li porterà a trascorrere molto tempo separati: ma sono certi che il loro amore possa sopportare la distanza e molto di più!

J-Lo torna negli USA

Jennifer Lopez è tornata negli USA e si sta preparando a tre giorni di party incredibili: sono infatti in programma i festeggiamenti ufficiali del matrimonio con Ben Affleck, assieme ad amici e parenti. È stata avvistata a Broadway, dove ha preso parte all'anteprima dello spettacolo Into The Woods. Sembra che con lei ci fossero anche Seraphine (figlia di Ben Affleck) e Massimiliano ed Emme (i suoi figli). Per l'occasione ha scelto uno dei suoi look più glamour di sempre, ovviamente all'insegna del lusso. La popstar indossava un leggero e delicato abito lilla di Gucci con decorazioni floreali ricamate e applicazioni di micro cristalli, con colletto bianco e fusciacca in vita.

in foto: scarpe Valentino

Lo ha abbinato ad accessori di una Maison che ama particolarmente e di cui ha spesso sfoggiato le creazioni: Valentino. Suo era l'abito verde scelto per il servizio fotografico con cui ha celebrato gli imminenti 50 anni e sua era anche la mini bag tempestata di cristalli scintillanti che ha portato con sé a Capri (che costa 3000 euro). Stavolta ha puntato sulle scarpe più virali del momento, quelle che stanno sfoggiando tutte le celebrities: le décolleté con plateau Tan-Go, ma in una variante preziosa interamente ricoperta di cristalli.

in foto: borsa Valentino

Sono ulteriormente impreziosite dal cinturino alla caviglia che presenta fibbia personalizzata VLogo Signature: costano sul sito ufficiale della Casa di moda 1800 euro. Ha completato il look con la borsa Supervee piccola boanca, su cui spicca il logo dorato del brand: costa 1796 euro. Ha poi aggiunto un paio di occhiali da sole firmati Chloé. Il suo è il perfetto look estivo da giorno chic ed elegante, completato da accessori preziosi per dare risalto al tutto.