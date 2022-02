Jennifer Lopez dice addio ai capelli lunghi: posa in copertina con il caschetto corto Jennifer Lopez dà un taglio netto alla chioma ed è più bella che mai: si sarà ispirata al personaggio nel nuovo film?

A cura di Beatrice Manca

foto di Chrisean Rose per Rolling Stone

Jennifer Lopez conquista la copertina di Rolling Stone e sfoggia un nuovo look: una sensuale tuta con tagli cut out e…i capelli corti. Siamo abituati a vedere la popstar con i capelli lunghi: negli anni ha cambiato vare nuance, dal biondo dorato al castano caramello, ed è passata dai ricci al liscio perfetto, ma senza rinunciare alla lunghezza. Adesso però è tempo di cambiare: in copertina sfoggia uno "sharp bob", un caschetto corto con una linea così netta da sembrare affilato.

Jennifer Lopez sfoggia lo sharp bob

Il caschetto sfoggiato da Jennifer Lopez è tra le tendenze più seguite del 2022 in fatto di capelli: si tratta di un taglio corto che arriva fino alla mandibola, liscio e con riga centrale. Il taglio è netto e geometrico, senza scalature: per questo si chiama "sharp", cioé affilato. I fan sui social network sono impazziti, ma si tratta di un taglio vero o solo di una parrucca indossata per lo shooting? Un indizio arriva da Chris Appleton, il suo hair stylist, che condivide le foto chiedendo ai fan: "Cosa ne pensate dei capelli corti?"

Jennifer Lopez in Balmain, foto di Chrisean Rose

Jennifer Lopez posa con la tuta cut out

Forse la cantante e attrice si è innamorata del taglio sfoggiato dal suo personaggio nel nuovo film in uscita al cinema, Marry me, e ha deciso di replicarlo. Quel che è certo è che in qualunque versione Jennifer Lopez è sempre bellissima. Sulla copertina sfoggia un tuxedo nero di Balmain con profonda scollatura a tuffo e tagli cut out sui fianchi, e nelle pagine interne alterna catsuit aderenti firmati Saint Laurent e body color carne di Hervé Léger. A 52 anni, insomma, è più energica e sensuale che mai.