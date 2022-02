Jennifer Aniston con i pantaloni gioiello: dopo il compleanno sfoggia il look da quasi 4mila euro Jennifer Aniston ha compiuto 53 anni qualche giorno fa ma solo nelle ultime ore è tornata sui social per ringraziare i fan. L’attrice ha dato il meglio di lei in fatto di stile, sfoggiando dei pantaloni gioiello con paillettes e frange scintillanti.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Aniston non ha rivali in fatto di bellezza e di stile e, nonostante abbia appena compiuto 53 anni, ha mantenuto intatto il suo innato fascino. Lo scorso 11 febbraio ha festeggiato il compleanno ma, a differenza della maggior parte delle star del suo calibro, ha preferito celebrare il grande giorno in privato, prendendosi una momentanea pausa dai social. Nelle ultime ore è tornata a postare sul suo profilo e, oltre ad aver ringraziato tutti gli amici e i followers che le hanno dedicato un pensiero, ha sfoggiato un look griffato e scintillante che difficilmente potrebbe passare inosservato.

Il messaggio dedicato ai fan di Jennifer Aniston

"Grazie mille a tutti. Sono piena di gratitudine per tutto l'amore che mi è stato riservato nel giorno del mio compleanno. Vi amo": sono queste le parole con cui Jennifer Aniston ha ringraziato coloro che le hanno fatto gli auguri per i sui 53 anni, aggiungendo alla didascalia emoticon a forma di cuore e di sorriso emozionato. Per l'occasione ha realizzato un breve video sullo sfondo di un enorme giardino ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, questa volta ad attirare l'attenzione non è stata la sua iconica bellezza, quanto piuttosto il look "gioiello" sfoggiato.

I pantaloni di Alberta Ferretti

Jennifer Aniston, il look da compleanno

L'attrice ha sfoggiato un paio di pantaloni total gold, un modello a vita alta e a zampa d'elefante tempestato di paillettes dorate, borchie in tinta e con una cascata di frange scintillanti sull'orlo (prima di lei lo aveva già sfoggiato Beyoncé). Naturalmente non ha potuto fare a meno di scuoterle, portando l'attenzione proprio sull'originalità del capo. Chi lo ha firmato? Alberta Ferretti, che sul sito ufficiale della Maison lo vende a 3.375 euro. Per completare l'outfit da compleanno la Aniston ha scelto una maglia total black ma con le maniche di pelliccia, mentre per quanto riguarda l'acconciatura, ha tenuto i capelli sciolti e fluenti. Il ritorno sui social di Jennifer non sarebbe potuto essere più glamour.