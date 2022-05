J.Lo, svolta di stile da donna in carriera: il look da lavoro con camicia bianca e pantaloni satinati Jennifer Lopez ha cambiato radicalmente stile: sui social si è trasformata in una donna in carriera ma non per questo ha rinunciato al glamour. Ecco in che modo la popstar ha reinterpretato un formale look da lavoro.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez non si ferma neppure per un attimo quando si parla di carriera e, nonostante sia stata totalmente travolta dall'amore per Ben Affleck (che di recente le ha regalato uno splendido anello di fidanzamento), continua a essere molto attiva dal punto di vista lavorativo. Sui social documenta ogni singolo traguardo professionale con foto, post e video, non esitando a "metterci la faccia" nei progetti che lancia, primo tra tutti la linea di make-up che porta il suo nome. Dopo essere apparsa più glamour che mai su red carpet internazionali e in shooting fashion, questa volta si è trasformata in una donna in carriera ma non per questo ha rinunciato al glamour.

Jennifer Lopez è una boss babe

J.Lo si è sempre mostrata in tutte le salse sui social, da femme fatale sul palco a patita di fitness durante gli allenamenti in palestra, ma in versione donna in carriera nessuno l'aveva mai vista. Nelle ultime ore ha reinterpretato in chiave iper femminile un classico look da lavoro, dimostrando a tutte che si può essere eleganti e sensuali anche in ufficio. Niente gonne e maxi scollature, la popstar ha posato con indosso una semplice camicetta bianca di raso portata leggermente sbottonata sul collo, l'ha abbinata a un paio di pantaloni satinati color ghiaccio e a un cinturone in tinta che le ha segnato il punto vita. Per completare il tutto ha scelto una collanina col ciondolo a cuore e una french manicure dall'animo chic e bon-ton.

J.Lo con i capelli extra long

Il nuovo hair look di J.Lo

A fare la differenza nel look da "boss babe" di Jennifer Lopez sono stati i capelli. Ha detto temporaneamente addio alla chioma naturale e ha aggiunto delle extension per renderla extra long. I capelli, infatti, le arrivano fino alla vita e contribuiscono a trasformarla in una vera e propria principessa. Li ha portati sciolti, con la linea centrali e con delle adorabili beach waves. L'attrice sembra aver rivoluzionato anche leggermente il colore: ora porta le radici molto scure ma con qualche ciocca chiara sui toni del platino che parte dal centro della testa e diventa sempre più chiara man mano che si arriva sulle punte. In quante prenderanno ispirazione dall'hair look della Lopez per la primavera?