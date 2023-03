Irina Shayk lancia il micro bikini dell’estate: il tanga ha i doppi laccetti sui fianchi Il bikini di Irina Shayk spopolerà sulle spiagge questa estate: lo slip sgambato ha doppi laccetti incrociati sui fianchi che mettono in risalto l’ombelico.

A cura di Giusy Dente

Domenica in bikini, per Irina Shayk. La modella ha portato fan e follower nel suo fine settimana di relax in costume, infiammando i social con degli scatti che evidenziano il corpo tonico e scolpito della modella russa. La 37enne, icona delle passerelle nonché storica testimonial di famosissimi brand come Intimissimi e Victoria's Secret, non si concede sgarri: alimentazione sana e allenamento costante sono i capisaldi del suo stile di vita sano, che le permettono di tenersi in una forma a dir poco smagliante.

Irina Shayk lancia il trend dell'estate

Che costumi indosseremo questa estate? L'anno scorso i tagli cut out sono andati per la maggiore: sulle spiagge si sono imposti come veri e propri must have delle vacanze, immancabili nelle valigie. Ma sono stati molto gettonati anche i costumi interi monocolore, le stampe floreali, i due pezzi con gli intrecci in vita, i trikini e si è assistito al ritorno dell'uncinetto. Col nuovo anno ci saranno ovviamente nuovi trend e uno, con largo anticipo, lo ha lanciato Irina Shayk.

La modella ha condiviso alcune istantanee delle sue vacanze: palme, spiaggia, sole, mare e ovviamente bikini. La modella ha puntato su un due pezzi nero, il colore che non passa mai di moda, neppure d'estate. Il micro bikini si compone di un reggiseno triangolare senza ferretto, con lacci dietro la schiena e dietro la nuca, abbinato a uno slip molto particolare e decisamente sexy. Il tanga sgambato con taglio a V ha degli intrecci strategicamente incrociati sui fianchi che mettono in evidenza l'ombelico.

Il segreto del fisico scultoreo e muscoloso della modella? Dieta sana ed equilibrata unita a tanto esercizio fisico, anche quattro volte a settimana, compresi i periodi di vacanza o quelli in cui è in viaggio per lavoro. In valigia non mancano mai gli attrezzi essenziali per il workout, così da potersi concedere un momento tutto suo nei momenti liberi tra gli shooting e le riprese oppure gli eventi. La 37enne si allena prediligendo boxing e jiu jitsu, mentre non ama particolarmente la corsa e l'attività cardio in generale. Nonostante il tanto impegno, Irina Shayk ha ammesso a Women's Health di aver avuto anche un pizzico di fortuna: "Devo ringraziare la mia buona genetica per il metabolismo veloce".