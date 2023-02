Ireland Baldwin mostra il pancione in due pezzi: “Non mi entra più nessuno dei miei bikini” Ireland Baldwin è incinta, è appena entrata nel sesto mese di gravidanza e ha deciso di celebrare l’evento con delle foto in bikini che hanno messo in risalto lo splendido pancione.

A cura di Valeria Paglionico

Ireland Baldwin è incinta, aspetta il suo primo figlio dal compagno André Allen Anjos e non potrebbe essere più felice. Ha annunciato la gravidanza a sorpresa all'inizio del 2023 condividendo alcune foto della radiografia e da allora in più di un'occasione si è servita dei social per parlare di questo momento magico. Dopo aver posato in topless qualche settimana fa, di recente ha celebrato l'ingresso nel sesto mese di gestazione in bikini, rivelando che ormai quasi nessun modello le entra più a causa del pancione sempre più evidente ed "esplosivo".

Ireland Baldwin dà il via al sesto mese di gravidanza

Presto Alec Baldwin e Kim Basinger diventeranno nonni, Ireland è al sesto mese di gravidanza e si sta preparando alla nascita del primogenito. Ieri, come praticamente tutti gli americani, ha guardato il Super Bowl e ha approfittato dell'atmosfera di festa per mostrare ai followers quanto è cresciuto il suo meraviglioso pancione. Sui social ha infatti condiviso alcuni scatti in bikini, così da mettere in risalto la silhouette modificata dalla dolce attesa ma senza rinunciare alla sensualità, e nella didascalia ha scritto: "6 mesi! È ora di un Super Bowl di gelato alla vaniglia con salsa piccante. Buona Domenica"

Ireland Baldwin in bikini

Le foto in bikini di Ireland Baldwin

Per dare il via al sesto mese di gravidanza Ireland Baldwin ha condiviso alcuni scatti in bikini. Ha indossato un micro due pezzi in verde lime, un modello con il reggiseno a triangolo e un tanga coi laccetti laterali che ha messo in risalto sia il pancione che i numerosi tatuaggi che ha sparsi sul corpo. Il dettaglio che non è passato inosservato? Il costume contiene a stento le nuove forme, tanto che la stessa Ireland ha spiegato che nessuno dei vecchi bikini le entra. Capelli corti e spettinati, trucco appena accennato e sorriso stampato sulle labbra: la figlia di Kim Basinger è letteralmente raggiante.