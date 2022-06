Ilary Blasi pronta per la finale de L’isola: paillettes e anfibi per la serata in balera coi colleghi Questa sera andrà in onda la finale de L’isola dei famosi e Ilary Blasi ha pensato bene di prepararsi organizzando una serata in balera coi colleghi. Si è scatenata in pista e non ha rinunciato allo stile con un o scintillante look blu cobalto.

A cura di Valeria Paglionico

Questa sera andrà in onda la finale de L'isola dei famosi, il reality di Canale 5 ambientato in Honduras che quest'anno è stato prolungato di diverse settimane, costringendo i naufraghi a rimanere sulle spiagge deserte dei Caraibi un tantino in più rispetto al previsto. Per il secondo anno consecutivo la "padrona di casa" è stata Ilary Blasi, che a poche ore dall'ultima puntata ha deciso di festeggiare in compagnia degli opinionisti che l'hanno accompagnata in questa avventura. Poteva mai rinunciare allo stile per un'occasione simile? Assolutamente no: ecco cosa ha organizzato e il look scelto per la serata.

Il locale che ha ospitato Ilary Blasi e gli opinionisti

Mancano poche ore alla finale de L'isola dei famosi e il cast del programma si è riunito a Milano per celebrare "in anticipo" il successo della trasmissione. Ilary Blasi insieme al suo staff e agli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria ha organizzato una serata all'insegna dei balli scatenati e del buon cibo all Balera dell'Ortica, Si tratta di un locale molto rinomato del capoluogo lombardo, dove ci si può dare ai balli d'altri tempi, dal liscio al boogie woogie. Tra selfie, brindisi e sfide in pista, i tre protagonisti delle dirette hanno passato qualche ora di spensieratezza e divertimento poco prima del gran finale che li attende.

Ilary Blasi e i colleghi de L’isola in balera

Il look blu elettrico di Ilary Blasi

Cosa ha indossato Ilary per la serata? Ha lasciato tacchi e abiti da sera a casa, anche se non ha rinunciato agli scintillii. È apparsa trendy e sensuale in blu elettrico con una t-shirt crop a girocollo e una gonna di paillettes coordinata, per la precisione un modello a vita alta, lunga fin sotto al ginocchio e con un profondo spacco laterale. Per completare il tutto la conduttrice ha scelto un paio di anfibi di pelle nera che, sebbene non fossero propriamente adeguati alle temperature bollenti degli ultimi giorni, le hanno permesso di ballare in tutta comodità. A questo punto, dunque, non resta che aspettare la finale de L'isola per vederla nuovamente sul palco in versione glamour e sensuale.