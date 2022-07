Ilary Blasi, dopo L’isola si rilassa in spiaggia: è una diva con costume gold e pochette griffata Ilary Blasi si gode il relax dopo la fortunata esperienza a L’isola dei famosi. Sui social si è mostrata alle prese con la tintarella ma la cosa particolare è che ha scelto un look da diva: in spiaggia ha indossato costume gold, occhiali da gatta e pochette griffata.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi ha appena terminato la fortunata esperienza al timone de L'isola dei famosi, lo scorso lunedì ha presentato la finalissima che ha visto il trionfo di Nicolas Vaporidis e ora si gode un po di meritato relax. L'avevamo lasciata sul palco di Canale 5 in total white e con una scintillante collana-cintura, oggi la ritroviamo alle prese con la tintarella ma sempre in versione diva. Tra costume gold, occhiali da gatta e pochette griffata, la conduttrice ha dimostrato che non rinuncia allo stile glamour e appariscente neppure in spiaggia.

Il look da spiaggia di Ilary Blasi

Per la giornata in spiaggia Ilary Blasi ha dato il meglio di lei in fatto di look. Si è scattata un selfie stesa sul lattino alle prese con la tintarella e con indosso uno dei costumi must-have di stagione, ovvero un modello intero e metallizzato. È in total gold e la scollatura all'americana ha lasciato intravedere il side-boob, così da aggiungere un tocco di sensualità all'outfit da spiaggia. Non è la prima volta che la presentatrice indossa un costume d'oro, lo aveva già fatto qualche anno fa con un capo firmato Moschino. Ora ci ha "riprovato", dando prova di amare i completi da spiaggia scintillanti e appariscenti.

Ilary Blasi col costume metallizzato in oro

Quanto costa la pochette di Ilary Blasi

A fare la differenza nel look da spiaggia di Ilary Blasi sono stati gli accessori. La conduttrice ha dimostrato di essere una vera e propria diva anche nei momenti di relax: sul lettino ha indossato degli occhiali da sole da gatta, un modello con le lenti scure e la montatura doppia in rosa antico. A completare il tutto non poteva mancare un dettaglio di lusso: una pochette-borsello di Chanel. È in pelle nera, è decorata con l'iconico logo con la doppia C in metallo gold e probabilmente è vintage, visto che sul sito ufficiale della Maison è in vendita solo la versione in pelle martellata (prezzo 510 euro). In quante prenderanno ispirazione da lei durante le vacanze?