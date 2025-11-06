Il “trucco” usato da Kim Kardashian per laurearsi: ChatGpt per sostenere gli esami

Kim Kardashian si è laureata in Giurisprudenza lo scorso maggio ma solo oggi si è lasciata sfuggire una piccola indiscrezione: per sostenere alcuni esami si è servita di ChatGpt.

Kim Kardashian è diventata famosa con il reality dedicato alla sua famiglia ma con gli anni ha provato a evolversi. Oltre a essere diventata imprenditrice con un brand di abbigliamento tutto suo, è anche andata all'università, riuscendo a completare il percorso di studi lo scorso maggio. Ad oggi è laureata in Giurisprudenza ad Harvard ma la cosa che in pochi sanno è che si è servita di un piccolo "trucco" per riuscire ad affrontare sei anni di esami: a quanto parte ha usato ChatGpt per superare alcune delle prove nel suo piano di studi.

Il rapporto di Kim Kardashian con l'Intelligenza Artificiale

ChatGpt ha ormai "invaso" ogni aspetto della nostra quotidianità e, se da un lato semplifica molti lavori di ricerca, dall'altro rappresenta un serio rischio per la cultura contemporanea. Kim Kardashian sembra averlo capito bene. Intervistata da Teyana Taylor, la co-protagonista della serie All's Fair, nella quale anche lei ha un ruolo, l'imprenditrice ha svelato di aver usato l'Intelligenza Artificiale per superare alcuni esami universitari. In particolare, si è rivolta a ChatGpt per avere delle risposte su alcune consulenze legali ma i risultati sarebbero stati disastrosi.

Il sogno di Kim Kardashian

Kim Kardashian ha spiegato: "Quando ho bisogno di sapere la risposta a una domanda, scatto una foto e la inserisco". Nonostante ciò, non sente di aver "imbrogliato", anzi, ha ammesso di aver sbagliato, anche perché le risposte di ChatGpt l'hanno portata a diverse bocciature agli esami. Ora aspetta i risultati dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense: le dichiarazioni "scomode" avranno qualche effetto? Al momento non si sa nulla, l'unica cosa certa è che il suo sogno è esercitare la professione legale diventando avvocato (magari tra una decina di anni quando smetterà di essere una diva dello spettacolo).