Il tatuaggio più richiesto del 2025 sarà quello a forma di sardina: qual è il suo significato

A cura di Valeria Paglionico

Con la fine dell'anno che si avvicina arriva il momento di guardare al futuro e di provare a fare qualche ipotesi sui trend che spopoleranno nel 2025, così da dare il via a una nuova fase della propria vita senza rinunciare allo stile. Grazie ai Pinterest Predicts 2025 sarà molto più semplice analizzare la questione: la piattaforma ha infatti diffuso il suo report annuale sulle tendenze interessanti cresciute negli ultimi mesi e che con ogni probabilità emergeranno nell'anno che ci aspetta. Quale sarà il tatuaggio che di sicuro sarà richiestissimo nel 2025? Quello a forma di sardina: ecco il significato.

I tatuaggi a tema marino sono i più cercati degli ultimi mesi

Il report Pinterest Predicts negli ultimi 11 anni ci ha visto giusto nell'80% delle tendenze previste, dunque dare un'occhiata alla lista di sicuro darà una piccola anticipazione su ciò che ci si dovrà aspettare dal 2025. Se in fatto di colori must a spopolare sarà il rosso ciliegia, nel settore nei tatuaggi pare che in molti punteranno sul mondo marino. Secondo i dati della piattaforma, quest'anno hanno spopolato i look alla marinara ispirati al mare, dai maglioni con le trecce agli impermeabili, fino ad arrivare ai motivi a righe e ai tattoo a forma di pesce. Le ricerche dei disegni di sardina da imprimere sulla pelle, in particolare, sono aumentate dell'80% negli ultimi mesi.

Il significato simbolico della sardina

Il disegno del pesce viene associato a dei profondi significati simbolici: secondo le tradizioni orientali, ad esempio, è lui a trasportare il sole nel mare durante la notte, mentre in molte altre culture viene considerato un "eroe" perché riesce ad affrontare l'acqua, simbolo del caos e della distruzione delle forme. Nella tradizione alchemica, invece, il pesce viene associato alla rinascita mistica, dunque è un segno di buon auspicio. Nella realtà le sardine si muovono in branco per affrontare i pesci più grandi di cui sono prede e grazie a questa originale "strategia di gruppo" vivono nei mari da oltre 400 milioni di anni. Non sorprende, dunque, che vengano considerati un simbolo di sopravvivenza e di forza contro ogni tipo di ostacolo e di avversità.