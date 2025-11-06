Il messaggio nascosto nel look di Rama Duwaji, moglie di Zohran Mamdani nuovo sindaco di New York

Rama Duwaji e Zohran Mamdani

New York ha il suo nuovo sindaco: è stato appena eletto Zohran Mamdani, che ha battuto Andrew Cuomo. Questa nomina ha tutti gli elementi per essere definita storica: è la prima volta che la città ha un sindaco musulmano, sudasiatico e della generazione Millennial. Il 34enne progressista, infatti, è nato in Uganda da genitori indiani, ha un passato da rapper con il nome d’arte Mr. Cardamom, usa strategicamente i social e ha conosciuto sua moglie su Hinge. Insomma, un millennial a tutti gli effetti. Rama Duwaji era con lui nella fatidica notte delle elezioni e ha sfoggiato un look simbolico e significativo.

Cosa nasconde il look della first lady

Rama Duwaji è la prima first lady della città di New York appartenente alla Gen Z: 28 anni, nata in Texas, è un'artista e illustratrice siriano-americana laureata con lode in Belle Arti. Durante la campagna elettorale del marito è stata poco sotto i riflettori, cercando di tutelare molto la propria privacy. È una donna riservata e poco propensa a rilasciare interviste, restia ai bagni di folla e alle ospitate in tv. Insomma, la sua parola d'ordine è: basso profilo. Ha sempre sostenuto il marito senza dare nell'occhio, aiutandolo dal punto di vista comunicativo soprattutto per quanto riguarda l'immagine social, ma rimanendo sempre nell'ombra. Ovviamente, nella fatidica prima notte da first lady accanto al marito neo eletto sindaco di New York, non poteva sottrarsi agli occhi del mondo, che erano tutti su di lei. Per l'occasione, ha sfoggiato un look importante, perché nasconde un messaggio di pace.

Rama Duwaji e Zohran Mamdani

Chi ha firmato il look di Rama Duwaji

Rama Duwaji è politicamente molto attiva e sfrutta la sua arte soprattutto per affrontare temi sociali attualissimi come migrazione, memoria, antimilitarismo, femminismo, uguaglianza, anticolonialismo. Di recente ha realizzato un'animazione sulla Global Sumud Flotilla e una serie di illustrazioni che denunciano le violenze in Palestina. E proprio di un designer palestinese era il look sfoggiato nella notte delle elezioni, quando il marito Zohran Mamdani ha tenuto un discorso nel corso della festa di veglia in suo onore al Brooklyn Paramount, nel quartiere di Brooklyn a New York City.

Top Zeid Hijazi

La 28enne ha fatto il suo debutto da first lady con un completo che combinava simbolismo politico e culturale. Il top ricamato, infatti, porta la firma dello stilista palestinese-giordano Zeid Hijazi, le cui creazioni si ispirano al folklore palestinese, al tema della resistenza, della ribellione, della giustizia sociale. Il top in denim ha tutta l'aria di essere un sottile sostegno alla causa palestinese e un invito alla pace. Costa 334 euro. Lo ha abbinato a una gonna midi in velluto e pizzo nero firmata da Ulla Johnson. Quello della first lady è uno stile minimal e d'ispirazione urban, che punta sulla sobrietà: uno stile che cerca di instaurare un discorso politico e di andare oltre l'immagine.