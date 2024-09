video suggerito

Il matrimonio di Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini: l’abito da sposa si abbina alla corona di fiori Ignazio Boschetto, uno dei tre tenori de Il Volo, è convolato a nozze con Michelle Bertolini, con cui si era unito in matrimonio con rito civile pochi giorni fa. Per la festa di matrimonio sul lago di Como, la sposa sceglie un abito bianco da favola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Michelle Bertolini e Ignazio Boschetto

Ignazio Boschetto, uno dei tre tenori de Il Volo, si è sposato con Michelle Bertolini. I due, convolati a nozze con rito civile nel comune di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, pochi giorni fa, hanno celebrato il loro amore insieme ad amici e parenti. La festa degli sposi, che hanno voluto celebrare il loro amore per una seconda volta, si è tenuta a Villa Sola Cabiati, a Tremezzo sul lago di Como. Se per la cerimonia in comune, Bertolini aveva scelto un abito corto in pizzo, per scambiarsi le promesse in riva al lago la sposa ha optato per un vestito dalla gonna in tulle e corpetto incrociato.

Il look di Michelle Bertolini per la festa di matrimonio

Come per il rito civile in comune, Michelle Bertolini sceglie l'abito bianco anche per la festa in riva al lago di Como. Smoking per Ignazio Boschetto, uno dei tre tenori de Il Volo, mentre la sposa era splendida con un vestito custom made realizzato per lei da Tosca Spose. Elisabetta Garuffi, proprietaria e stilista dell'atelier in centro a Bologna, nonché moglie del comico Paolo Cevoli con cui ha partecipato a Pechino Express, ha realizzato l'abito Pretty Woman. Il modello prevede una parte superiore incrociata sul busto che forma uno scollo a cuore e che poi si apre in una maxi gonna in tulle. Il velo con bordo ricamato occupava era lungo quasi due metri.

Michelle Bertolini con il suo abito da sposa

La sposa, poi, ha voluto curare lo styling anche dei capelli, che cadono lunghi e liberi leggermente mossi. A raccoglierli e a legarli al velo una coroncina argentata con motivo a fiori. Un dettaglio boho chic perfetto per una festa di matrimonio tra amici e parenti: un momento di condivisione insieme agli affetti più cari in una location davvero da sogno.

Leggi anche Chiara Ferragni al matrimonio di Veronica Ferraro: quanto costano gli abiti rosa coi fiori

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini