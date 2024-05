video suggerito

Il matrimonio di Hailie Jade: la sposa col vestito-nuvola balla con papà Eminem Hailie Jade, figlia di Eminem, sabato 18 maggio ha sposato il fidanzato Evan McClintock. A distanza di alcuni giorni, hanno condiviso delle foto sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Instagram @vikarworld e @hailiejade

La figlia di Eminem si è sposata. Sabato 18 maggio a Battle Creek, in Michigan, si è unita in matrimonio al fidanzato Evan McClintock, in presenza di una ristretta cerchia di amici e parenti, solo i più intimi. La festa si è svolta al castello Greencrest Manor. La coppia sta insieme dal 2016 e si sono fidanzati ufficialmente nel febbraio 2023. L'annuncio delle nozze imminenti era stato dato dalla stessa Hailei Jade, che aveva mostrato commossa e orgogliosa l'anello ricevuto in dono come pegno d'amore eterno. Oggi 29enne, la figlia del rapper oggi lavora come influencer. Oltre a essere stata musa ispiratrice di alcune canzoni del papà, ha anche cantato con lui in My Dad's Gone Crazy. Eminem oltre ad averle dedicato diverse canzoni si è anche tatuato il suo volto sul braccio destro. Il rapper, ovviamente, non poteva mancare nel grande giorno.

Instagram @hailiejade

Il vestito da sposa di Hailie Jade

A distanza di diversi giorni dalla cerimonia, la sposa ha condiviso degli scatti del fatidico giorno del sì. "Non avremmo potuto chiedere una celebrazione migliore e più bella. Sono state versate così tante lacrime di gioia, risate e sorrisi e si è sentito così tanto amore" ha scritto Hailie Jade. La sposa ha scelto un abito bianco tradizionale, un modello strapless con corpetto dallo scollo a cuore e maxi gonna voluminosa, impreziosita da rouches per dare movimento al tutto.

Instagram @hailiejade

L'effetto è quello di una nuvola, che si allunga posteriormente in uno strascico. Immancabile anche il velo trasparente, appuntato ai capelli acconciati in un raccolto molto fine. Elegantissimo anche Eminem, che per l'occasione ha messo da parte le vesti colorate e le silhouette oversize da rapper, pur mantenendo gli occhiali da sole scuri e le sneakers, abbinate a un completo classico con camicia bianca e papillon. Uno dei momenti più emozionanti della giornata è stato proprio il ballo padre-figlia. La foto è stata condivisa su Instagram dal creator Vikneswaran Veerasundar.

