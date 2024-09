Il look back to work di Letizia di Spagna: pantaloni e tacchi larghi per il primo evento post-vacanze

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Con l'inizio di settembre si dice addio alle vacanze per lanciarsi di nuovo a capofitto sul lavoro, magari dando il via a qualche progetto inedito o semplicemente tornando alla normale routine quotidiana con più carica. Così come tutti i "comuni mortali", anche le Royal Family d'Europa sono rientrate in città dopo le ferie e hanno ripreso ad apparire in pubblico a incontri ed eventi ufficiali. È il caso della regina Letizia di Spagna che, dopo aver preso parte ai funerali del cugino del marito Felipe VI (con tanto di perle simboliche), ora ha organizzato un appuntamento istituzionale a Palazzo Zarzuela: ecco tutti i dettagli del suo look back to work.

Il look black&white di Letizia di Spagna

Ieri mattina la regina Letizia di Spagna ha ricevuto al Palazzo Reale di Madrid i rappresentanti dell'Associazione per la sclerosi laterale amiotrofica (adELA), un'organizzazione senza scopo di lucro di cui proprio lei è presidente onorario. Per un'occasione tanto importante come il ritorno a lavoro dopo le ferie, la sovrana ha pensato bene di mixare glamour e formaliltà con un look che si rivelerà perfetto per coloro che non sanno cosa indossare durante i primi giorni in ufficio. Letizia ha puntato sull'effetto black&white abbinando un paio di pantaloni neri leggermente oversize ma dal taglio classico a una casacca candida con le maniche a tre quarti e dei plissé sul davanti.

Il look back to work di Letizia di Spagna

Chi ha firmato i sandali della regina Letizia

A completare l'outfit da lavoro di Letizia di Spagna non sono mancati degli ulteriori dettagli glamour. Ha detto no ai tacchi a spillo d'ordinanza e, forse per evitare fastidi a pochi mesi dall'infortuno al piede, ha preferito delle scarpe più basse, per la precisione un paio di sandali bianchi firmati BOSS col tacco largo e medio. Non è mancato il tocco prezioso con un paio di orecchini a cerchio gold di Nydia Atenea. Capelli sciolti e lisci, make-up appena accennato e sguardo sereno: la regina spagnola è apparsa letteralmente raggiante durante il suo primo impegno professionale post-vacanze.

Letizia di Spagna con sandali BOSS