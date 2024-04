video suggerito

Il galateo della montagna: quali sono le regole da rispettare durante l'escursionismo ad alta quota Conoscete le regole imposte dal galateo della montagna? Ecco tutto ciò che bisogna fare quando si organizza una vacanza ad alta quota.

A cura di Valeria Paglionico

Sapevate che esiste un vero e proprio "galateo della montagna"? Si tratta di una serie di semplici regole di comportamento da mettere in atto ogni volta che si organizza una vacanza ad alta quota, così da mostrare rispetto sia verso gli abitanti del paese che si visita che verso i vegetali, gli animali e il luogo in sé. A ideare questi dettami bon-ton per i viaggiatori che amano i viaggi oltre i 1.500 mt sul livello del mare è stato Vitalpina Hotels, il gruppo di strutture in Südtirol e Alto Adige specializzate nell'escursionismo: ecco quali sono i consigli da seguire secondo il galateo "alpino".

Quale abbigliamento scegliere in montagna

Stando alle regole ideate da Vitalpina Hotels Südtirol/Alto Adige, la prima cosa da fare quando si organizza una vacanza in montagna è informarsi sulle condizioni meteo prima di partire, così che le escursioni non si trasformino in una brutta avventura. È essenziale, inoltre, scegliere un abbigliamento adatto, dalle scarpe da trekking agli abiti tecnici, fino ad arrivare alle sciarpe e ai cappelli (naturalmente le esigenze variano a seconda della stagione in cui ci si trova). Bisogna, infine, conoscere il proprio livello di preparazione, stando bene attenti a non spingersi oltre. Nel caso in cui non si abbiano più le forze per proseguire un percorso, sarebbe bene tornare indietro.

Cosa portare nello zaino per un'escursione

Nello zaino da portare con sé durante un'escursione deve esserci una borraccia d'acqua, una maglia di ricambio, del cibo, dei cerotti e una crema solare. Da non dimenticare, inoltre, anche un coltellino tascabile, un binocolo e una torcia. È consigliabile non dare da mangiare a mucche, pecore o animali selvatici, tenere i propri amici a quattro zampe al guinzaglio e portare con sé i rifiuti. È importante sapere che spesso gli albergatori sono esperti di montagna ed escursionismo, dunque, se si vogliono conoscere aneddoti e curiosità, basta chiedere. Insomma, il galateo "ad alta quota" è fatto di poche e semplici regole che mettono al primo posto il rispetto.

