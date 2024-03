Il forte legame tra Kate e Pippa Middleton, la sorella-migliore amica che la aiuterà ad affrontare la malattia Le due sorelle sono molto unite e Pippa Middleton, che vive a pochi chilometri di distanza dalla residenza di Windsor, sarà fondamentale per la principessa del Galles nei prossimi mesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

È risaputo che Kate Middleton e la sorella Pippa siano molto unite, le due hanno condiviso un appartamento a Chelsea quando avevano vent'anni e la secondogenita ha fatto il suo debutto sotto i riflettori il giorno del matrimonio del secolo come damigella indossando un vestito bianco, dimostrando che il loro stretto legame può anche rompere la principale regola d'abbigliamento ai matrimoni: non rubare il colore alla sposa.

Ora che la principessa del Galles ha reso noto di essere in terapia per combattere un cancro, la sorella minore e migliore amica avrà un ruolo ancora più importante nella quotidianità della futura regina, che nei prossimi mesi avrà bisogno di affetto e sostegno per affrontare la chemioterapia. Pippa Middleton vive con la famiglia a pochi chilometri di distanza Adelaide Cottage nella tenuta di Windsor, dove si sono trasferiti i Wales. Anche il fratello James e i genitori vivono nella stessa zona e sono tutti molto legati, pronti a sostenere la principessa del Galles in questo momento difficile.

Dall'infanzia a oggi, il forte legame tra Kate e Pippa Middleton

Le sorelle hanno convissuto per un certo periodo a Londra, dove Kate Middleton lavorava per Jigsaw mentre Pippa esordiva nella carriere delle pubbliche relazioni. Assidue frequentatrici di locali e club, erano indiscusse protagoniste della vita notturna londinese e sono spesso state fotografate assieme a party ed eventi.

Dopo il matrimonio con il principe William le feste si sono trasformate in eventi sportivi, come quello di Wimbledon, dove la due sono state viste assieme più volte. Pippa Middleton ha accompagnato la principessa del Galles anche nel 2019 al torneo di tennis, quando ha dovuto partecipare assieme a Meghan Markle, nel periodo in cui le voci su una presunta lite tra cognate si faceva sempre più intensa.

Il rapporto tra le due sorelle dopo il matrimonio reale

La secondogenita di Michael e Carol Middleton ha affermato che il suo rapporto con la sorella non è cambiato da quando questa è entrata a far parte della famiglia reale. "Trascorriamo molto tempo assieme, nonostante le pressioni che Kate deve affrontare per il suo ruolo pubblico", ha raccontato nel 2014 Pippa Middleton a Today.

