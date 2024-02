Il dettaglio personalizzato nascosto nell’abito di Geolier a Sanremo Geolier è stata la rivelazione di Sanremo 2024, dove si è classificato al secondo posto con I p’ me, tu p’ me. In quanti sanno che uno dei suoi abiti nascondeva un dettaglio personalizzato? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Geolier è stata la più grande rivelazione del Festival di Sanremo 2024: con la sua I p' me, tu p' te ha fatto discutere per settimane ma, nonostante il testo completamente in napoletano, è riuscito a conquistare tutti, tanto da essersi classificato al secondo posto dopo la vincitrice Angelina Mango. A rendere la sua prima esperienza all'Ariston ancora più incredibile sono stati i look pensati appositamente per lui, dalla tuta del Napoli scelta per il green carpet (sulla quale ha trovato il modo di lasciare lo stemma in vista) alla t-shirt trasparente abbinata al gilet a effetto piumino. In quanti sanno che uno dei completi nascondeva un dettaglio personalizzato?

I segreti degli outfit di Geolier

Sono passati diversi giorni dalla fine di Sanremo 2024 ma se ne continua a parlare, soprattutto perché sono moltissimi i cantanti che si stanno servendo dei social per condividere il dietro le quinte della loro esperienza. Marco Mengoni ha "aperto" il suo smartphone e ha mostrato delle inedite foto ai fan, Mahmood ha postato uno scatto realizzato nel backstage con un passamontagna con le corna, mentre Geolier ha rivelato tutte le sue reazioni al successo e ai fischi in un esclusivo servizio realizzato con Le Iene. Di recente, inoltre, anche Andrea Amara, stylist dell'artista napoletano, ha voluto svelare alcuni dettagli nascosti nei suoi outfit.

Geolier in Act N.1

L'abito di Geolier ha l'etichetta personalizzata

Durante la terza serata sanremese, quella in cui ha ricoperto i panni di presentatore per annunciare il pezzo dei La Sad, Geolier ha indossato un abito su misura firmato Act N.1. Si tratta di un modello a fondo nero decorato all-over con dei decori grigi ispirati alla natura: è composto da tre pezzi, giacca, pantaloni e camicia con dei nastri sul colletto, tutti coordinati.

Leggi anche Il gesto non visto di Guè Pequeno a Geolier mentre il pubblico lasciava l'Ariston a Sanremo

L'etichetta personalizzata per Geolier

Non sono mancate le scarpe classiche, gli occhiali fumè e i capelli gelatinati. Andrea Amara, inoltre, nelle ultime ore ha fatto un primo piano sull'etichetta del blazer, rivelando che era stata personalizzata con il nome del rapper ricamato a mano. L'abito sarà entrato tra i suoi "cimeli" conservati nell'armadio?