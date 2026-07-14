Chi è Léonie Cassel, la figlia di Monica Bellucci che ha sfilato per la prima volta in passerella

Léonie Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, ha fatto il suo debutto in passerella nello show Haute Couture di Dolce&Gabbana. Meravigliosa in un maxi dress coperto di fiori, ha sfilato per la prima volta, dando prova di vantare grande talento a soli 16 anni.

Deva Cassel è ormai una vera e propria diva della moda internazionale ma a farle concorrenza ora è arrivata la sorella Léonie, secondogenita di Monica Bellucci e Vincent Cassel. Capelli lunghi e fluenti, labbra carnose e fascino da vendere: ha ereditato la bellezza dalla mamma e dal papà, tanto da essere desideratissima nel fashion system a soli 16 anni. Dopo aver conquistato la copertina di Vogue Italia qualche mese fa, ora ha debuttato in passerella nello show Haute Couture di Dolce&Gabbana, dando prova di grande talento.

Il look di Léonie Cassel in passerella

Ieri sera a Taormina si è tenuta la sfilata di Alta Moda di Dolce&Gabbana e tra le numerose modelle in passerella c'era anche una nepo baby particolarmente nota: Léonie Cassel. Per lei si è trattato di un debutto e, complice il look scenografico che ha sfoggiato, non è passata inosservata. Ha infatti indossato un maxi dress di tulle nero, un modello con una gonna pomposa lunga fino ai piedi, interamente ricoperto di rose colorate. Bouquet azzurro tra le mani, fiorellini tra i capelli e una grosse croce scintillante appesa al collo: Léonie si è trasformata nel simbolo dell'opulenza barocca (tanto amata dagli stilisti siciliani che l'hanno voluta in passerella).

Chi è Léonie Cassel, la carriera nel mondo della moda

Sebbene non avesse mai sfilato prima d'ora, Léonie non è nuova al mondo della moda, anzi, a soli 16 anni ha già lavorato spesso come modella, conquistando copertine fashion e diventando protagonista di numerosi shooting glamour. A renderla famosa, però, non può che essere il suo cognome: sorella di Deva, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, non ci ha pensato su due volte a seguire le orme dei familiari nel mondo dello spettacolo. Anche lei, naturalmente, somiglia in modo impressionante alla mamma, tanto che in molti la definiscono già l'astro nascente del fashion system. Sentiremo parlare di lei ancora a lungo?