stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Chi è Léonie Cassel, la figlia di Monica Bellucci che ha sfilato per la prima volta in passerella

Léonie Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, ha fatto il suo debutto in passerella nello show Haute Couture di Dolce&Gabbana. Meravigliosa in un maxi dress coperto di fiori, ha sfilato per la prima volta, dando prova di vantare grande talento a soli 16 anni.
Aggiungi Fanpage.it alle tue fonti preferite su Google.
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

Deva Cassel è ormai una vera e propria diva della moda internazionale ma a farle concorrenza ora è arrivata la sorella Léonie, secondogenita di Monica Bellucci e Vincent Cassel. Capelli lunghi e fluenti, labbra carnose e fascino da vendere: ha ereditato la bellezza dalla mamma e dal papà, tanto da essere desideratissima nel fashion system a soli 16 anni. Dopo aver conquistato la copertina di Vogue Italia qualche mese fa, ora ha debuttato in passerella nello show Haute Couture di Dolce&Gabbana, dando prova di grande talento.

Il look di Léonie Cassel in passerella

Ieri sera a Taormina si è tenuta la sfilata di Alta Moda di Dolce&Gabbana e tra le numerose modelle in passerella c'era anche una nepo baby particolarmente nota: Léonie Cassel. Per lei si è trattato di un debutto e, complice il look scenografico che ha sfoggiato, non è passata inosservata. Ha infatti indossato un maxi dress di tulle nero, un modello con una gonna pomposa lunga fino ai piedi, interamente ricoperto di rose colorate. Bouquet azzurro tra le mani, fiorellini tra i capelli e una grosse croce scintillante appesa al collo: Léonie si è trasformata nel simbolo dell'opulenza barocca (tanto amata dagli stilisti siciliani che l'hanno voluta in passerella).

Chi è Léonie Cassel, la carriera nel mondo della moda

Sebbene non avesse mai sfilato prima d'ora, Léonie non è nuova al mondo della moda, anzi, a soli 16 anni ha già lavorato spesso come modella, conquistando copertine fashion e diventando protagonista di numerosi shooting glamour. A renderla famosa, però, non può che essere il suo cognome: sorella di Deva, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, non ci ha pensato su due volte a seguire le orme dei familiari nel mondo dello spettacolo. Anche lei, naturalmente, somiglia in modo impressionante alla mamma, tanto che in molti la definiscono già l'astro nascente del fashion system. Sentiremo parlare di lei ancora a lungo?

Leggi anche
La figlia di Laetitia Casta e Stefano Accorsi sfila per Jacquemus: il debutto nella moda di Athena
Immagine
Intervista
Travel
Il viaggio in Ape di Giorgio: “Nel ’98 giravo il mondo con tre ruote"
Glamping, case sull'albero e skyview per vedere le stelle, i posti più originali per una vacanza al fresco
Glamping, case sull'albero e skyview per vedere le stelle, i posti più originali per una vacanza al fresco
“Questo viaggio è per mio nonno Giuseppe”: Matteo arriva a Capo Nord in sella a un Piaggio Ciao del 1986
“Questo viaggio è per mio nonno Giuseppe”: Matteo arriva a Capo Nord in sella a un Piaggio Ciao del 1986
Vacanze lontane dal caldo: dall'Islanda alla Svezia, 5 mete per l'estate 2026
Vacanze lontane dal caldo: dall'Islanda alla Svezia, 5 mete per l'estate 2026
Davide e Riccardo girano il mondo su una Panda del 1989: "In Africa l'abbiamo caricata di latte per un orfanotrofio"
Davide e Riccardo girano il mondo su una Panda del 1989: "In Africa l'abbiamo caricata di latte per un orfanotrofio"
Vacanza al mare last minute, 5 mete economiche per agosto: Salonicco in Grecia costa 300 euro a persona
Vacanza al mare last minute, 5 mete economiche per agosto: Salonicco in Grecia costa 300 euro a persona
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views