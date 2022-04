Il compleanno di Ambra Angiolini: sua figlia Jolanda la sorprende con torta e palloncini Jolanda, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, ha sorpreso sua madre in occasione del compleanno con torta e palloncini. L’attrice ha compiuto 45 anni.

Sono 45 le candeline sulla torta per Ambra Angiolini, per lo meno metaforicamente parlando. Perché i 45 anni li ha compiuti davvero e la torta c'è stata, ma con un numero inferiore di candeline simboliche. Ci ha pensato sua figlia Jolanda Renga, che l'ha sorpresa così per dare avvio ai festeggiamenti. L'attrice è stata sommersa di auguri da parte di fan, follower, amici e colleghi. In questi anni è diventata un volto amatissimo dal pubblico. Gli esordi sono stati in tv (l'indimenticabile Non è la Rai), ma nel tempo si è cimentata come speaker radiofonica, doppiatrice, attrice. L'ultimo ruolo interpretato è quello di Annamaria, nella serie tv Le fate ignoranti di Ferzan Ozpetek.

Festa in famiglia per i 45 anni di Ambra Angiolini

La nottata magica di Ambra Angiolini, come l'ha definita lei stessa condividendone alcuni momenti, è iniziata con la sorpresa ricevuta da sua figlia. L'attrice ha compiuto 45 anni e per l'occasione Jolanda (nata dalla relazione ormai finita con Francesco Renga) ha ovviamente organizzato per lei qualcosa di speciale. La donna è reduce da un momento delicato, dal punto di vista personale. Con Massimiliano Allegri è finita, dopo 4 anni insieme.

Se ne è parlato molto e ci sono state anche voci di tradimento, nei confronti dell'attrice. Purtroppo è stata protagonista anche di una vicenda spiacevole, su cui è stata proprio Jolanda a prendere posizione. La Angiolini ha ricevuto il famoso Tapiro d'oro di Striscia la Notizia, dopo la rottura con l'allenatore della Juventus e la ragazza ha difeso sua madre, spiegando che non bisognerebbe infierire su chi ha subito un torto, proteggendo invece chi ha sbagliato, causando tanto dolore.

Jolanda Renga e sua madre Ambra Angiolini sono legatissime. Hanno anche fatto un tatuaggio di coppia, con dei disegni complementari. In occasione del 45esimo compleanno, l'ha sorpresa con dei palloncini che ha gonfiato con l'aiuto di un'amica, come si vede sul suo profilo Instagram. Immancabili quelli a forma di numeri, 4 e 5. E ancora più immancabile la torta, con tanto di candeline da spegnere. La neo 45enne ricorderà questa notte speciale per sempre.