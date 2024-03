I voti di Enzo Miccio ai look degli Oscar 2024: “Emma Stone sembrava un fungo, promossa Margot Robbie” Enzo Miccio giudica i look delle star della notte degli Oscar 2024. Dall’outfit bocciato di Emma Stone a quello promosso di Margot Robbie, ecco le pagelle dell’esperto di stile con i voti agli abiti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Marco Casola

Enzo Miccio

La scorsa notte, quella tra il 10 e l'11 marzo 2024, a Los Angeles sono andati in scena gli Academy Oscar 2024, dove a trionfare è stato il film Oppenheimer, che ha collezionato, tra le altre, la statuetta per il miglior film, per la miglior regia e per il miglior attore protagonista. Emma Stone ha invece conquistato l'Oscar per la migliore interpretazione da attrice protagonista, nel film Povere Creature. Come sempre accade per questi grandi eventi mediatici, tutti gli occhi erano puntati sul red carpet iniziale e sui look della star di Hollywood. A commentare per Fanpage.it gli abiti delle attrici e degli attori è Enzo Miccio, che ha giudicato lo stile degli Oscar, dando i voti ai look delle star. Ecco dunque chi vince il premio per il peggior abito della serata e la star che ha scelto l'outfit migliore.

I look degli Oscar 2024? "Una gran noia"

Una gran noia ha colpito Miccio mentre guardava le star sfilare sul red carpet degli Oscar 2024, pochi i look degli di nota, tra cui l'esperto di stile segnala quelli ispirati a iconici abiti d'archivio (vedi Anya Taylor Joy con tulip abito di Dior e Carey Mulligan con il look Balenciaga ispirato a un modello anni '50). A deluderlo sono soprattuto gli uomini: "Mi aspettavo qualcosa di più. Noi siamo reduci dal nostro Festival di Sanremo, dove non c'era un uomo che non indossava un bagliore, un ricamo, una trasparenza, invece agli Oscar, a parte Ryan Gosling, tutti gli altri artisti sono stati noiosi. Calma piatta! Tutti con il loro tuxedo d'ordinanza".

Enzo Miccio dà i voti agli abiti degli Oscar 2024

A conquistare il cuore di Miccio ci pensa Margot Robbie con il suo abito scuro firmato Atelier Versace: "Margot Robbie, vestita a lutto, neanche un tocco di rosa. In realtà mi sembra di aver capito che era un po' incavolata, per non aver avuto la nomination. Ha vestito un abito total black di Atelier Versace in maglia mesh con un bustino convesso e strapless e con morbido panneggio sul punto vita. Le stava d'incanto. Se può essere consolatorio, il mio voto, cara Margot, è 9″.

Margot Robbie agli Oscar 2024

Meno fortunata Ariana Grande, che viene bocciata a causa degli enormi volumi rosei che spuntavano ai lati del suo abito couture di Giambattista Valli. "Ariana Grande è arrivata fasciata da chilometri di tessuto, con un abito a colonna drappeggiato, con due enormi scialuppe di salvataggio, una a destra e una a sinistra. Non si sa mai, si può annegare da un momento all'altro. Cara Ariana, ti do un 5 e 1/2".

L'abito rosa di Ariana Grande

Billie Eilish con il tailleur: "Bocciata, il mio voto è 3"

Miccio assegna un voto basso al completo dall'aria retrò di Billie Eilish. All'esperto di stile non è andata giù la scelta del tailleur, giudicato deludente e poco adatto all'occasione: "Lei è una performer che ama cambiare, camaleontica, ogni volta un look diverso. Certo da lei non mi sarei aspettato un abito vecchia Hollywood tutto paillettes, ma neanche un tailleur veramente brutto, poco donante, poco adatto all'occasione. A parte la sua bellezza, i suoi occhi e il suo visino candido, non c'era niente che si salvava nel suo look. Il mio voto per il tailleur è 3. E' di Chanel? E chi se ne frega!"

Il look di Billie Eilish

Promosso il lucente abito dell'attrice Zendaya, che per gli Oscar ha sfoggiato un vestito a sirena monospalla, di Armani Privé: "Zendaya è sempre charmant – afferma Enzo Miccio – ha indossato un abito abbastanza originale devo dire, in tessuto rosa, completamente ricamato con queste palme che sembravano di fuochi d'artificio in cristalli bruniti. Devo dire le donava, le stava a pennello, per lei uno splendido 8″.

Zendaya in Giorgio Armani Privé

Ciò che ha apprezzato di più Miccio in quest'edizione degli Oscar 2024 sono gli abiti ispirati a modelli che hanno fatto la storia della moda, tra questi il vestito di Carey Mulligan: "Cristobal Balenciaga nel 1951 crea un meraviglioso abito a sirena, che si apre sul fondo, in velluto nero e con uno spruzzo di tulle bianco. Ed è lo stesso che ha indossato Carey Mulligan, una riedizione in realtà, perché lo scollo è stato trasformato in corsetto a cuore. Peccato veniale direi, a me sarebbe piaciuta la versione originale di Cristobal, in ogni caso il voto è un bel 7 e 1/2".

Carey Mulligan in Balenciaga

Miccio su Emma Stone: "L'abito era brutto"

Tra i look meno apprezzati dall'esperto di stile c'è senza dubbio quella dell'attrice premio Oscar Emma Stone: "Per fortuna ha da consolarsi perché ha vinto una statuetta, tra l'altro meritata, purtroppo il suo abito era assolutamente inadatto, davvero brutto, il tessuto ricordava quello delle coperte che aveva mia nonna sul letto. Poi quel peplum enorme, spropositato, sembrava un fungo porcino. Voto 4."

Il look di Emma Stone per gli Oscar 2024

Vanessa Hudgens sul red carpet degli Oscar ha rivelato di essere incinta, indossando un tubino aderente di Vera Wang Couture che mostrava il pancione, Miccio promuove il primo look ma boccia l'abito nudo scelto dall'attrice per il party post Oscar: "Nel primo look l'abbiamo vista con indosso una muta, a corpo, con leggera coda, che metteva in evidenza il suo pancione. In questo caso il mio voto è un bel 7. Al party di Vanity Fair, invece, l'attrice ha tolto la muta per rimanere con un tanga, pancione a vista e un velo di chiffon. Voto? N.C. che potrebbe essere non ci piace o non classificato. Scegliete voi".

Vanessa Hudgens col pancione agli Oscar 2024

Promossi Eva Longoria e Ryan Gosling

Eva Longoria è apparsa con un sirena dress dalla silohuette aderente, con scollatura dalla forma particolare: "Lei è alta un metro e una sciocchezza – afferma Miccio – ed ha la capacità di sembrare sempre una stangona, quando sceglie il suo outfit. L'abito per gli Oscar era di Tamara Ralph, nero e bellissimo, tutto aderente, con una leggera coda e un décolleté omerale, quasi spaziale, quasi scultoreo, che la slanciava veramente tanto. Quindi brava Eva, ti prendi il tuo bel 7 e 1/2″.

Eva Longoria sul red carpet degli Oscar

"Ryan Gosling è stato l'unico uomo a regalarci qualche gioia – commenta Enzo Miccio – Sul red carpet, con il suo tuxedo con un filo di lamé e qualche strass, ci ha dato un po' di luce. Ancora più divertente quando sul palco si è esibito con questo abito, sempre firmato Gucci, rosa shoking, completamente tempestato di strass, con tanto di guantino abbinato. Beh a quel punto per me è stata l'apoteosi. Un bel 10 non glielo toglie nessuno".

L'esibizione in rosa di Ryan Gosling

Le star peggio vestite alla notte degli Oscar 2024

Chi è stato il peggio vestito alla notte degli Oscar 2024? Enzo Miccio non sa scegliere e quindi nomina ben tre celebrities. Sul podio dei peggio vestiti sale Florence Pugh, con abito Del Core. "Ma quanto era brutto il vestito?" afferma l'esperto di stile.

Florence Pugh in Del Core

Subito dopo l'esperto di stile nomina Andrea Riseborough, con abito tartan che proprio non incontra il suo gusto. Si chiude con Jennifer Lawrence, il cui abito, secondo Miccio, è noioso. Sulla star che ha vinto il premio di best dressed della notte degli Oscar 2024, infine, Miccio non ha dubbi: "Per me la meglio vestita è stata Margot Robbie, l'abito era veramente bello."