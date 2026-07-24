I regali più costosi e assurdi ricevuti dal principe George, dal dente di squalo al mini Suv da 2mila euro

Da quando è nato a oggi, il principe George ha sempre ricevuto dei regali davvero originali: ecco i più assurdi e i più costosi.

Il principe George ha il futuro già scritto fin dal giorno della sua nascita: un giorno diventerà re d'Inghilterra ed è per questo che deve seguire un preciso training e un preciso percorso formativo, senza avere particolari facoltà di scelta. Qualche giorno fa ha compiuto 13 anni e ha festeggiato con un ritratto ufficiale in versione super elegante, nel quale è apparso visibilmente cresciuto e pronto per dare il via all'esperienza all'Eton College. Al di là di questi obblighi, la sua vita sottintende anche una serie di incredibili privilegi, un esempio? Ha sempre ricevuto dei regali di compleanno costosi e sopra le righe.

La casa in miniatura da 20mila euro

Nonostante i genitori William e Kate abbiano sempre provato a dargli un'infanzia "normale", il principe George vive una vita fuori dal comune. A darne prova sono i numerosi regali sopra le righe che ha ricevuto nel giorno del suo compleanno da quando è nato a oggi. Se per i 13 anni gli è stato donato un telefonino e l'iscrizione a Eton, in passato re Carlo ha fatto creare per lui una preziosa casa in miniatura che ora di trova ad Highgrove House, la residenza di campagna del sovrano. Si tratta di una raffinata Wendy House in stile vittoriano completamente in legno firmata dall'azienda britannica Plankbridge, il suo valore? Circa 18.000 sterline, ovvero oltre 20.000 euro. Lo zio Harry, invece, per i suoi 4 anni gli regalò un piccolo SUV elettrico da oltre 2.000 dollari.

I regali di Barack Obama e di Papa Francesco

Chi non ricorda il piccolo George in compagnia di Barack e Michelle Obama con il cavallo a dondolo realizzato a mano che gli era stato regalato? La sella era decorata con il sigillo presidenziale degli Stati Uniti ed era accompagnata anche da altri doni, da una coperta in lana di alpaca a una mazza da polo in legno di una storica quercia. Il principe ha ricevuto un dono anche da Papa Francesco: una sfera realizzata in lapislazzuli, pietra da sempre associata a saggezza e spiritualità. Il più originale in assoluto? L'enorme dente fossile di squalo risalente a 23 milioni di anni fa che gli è stato regalato dal divulgatore scientifico David Attenborough.