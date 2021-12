I migliori look delle star nel 2021: da Elodie a Kate Middleton, i 13 best outfit dell’anno Dal top dorato di Chiara Ferragni a Lady Gaga in viola, passando per Angelina Jolie: ripercorriamo l’anno 2021 attraverso gli abiti che ci hanno fatto sognare.

A cura di Beatrice Manca

Lady Gaga in Gucci, Elodie in Giambattista Valli, Angelina Jolie in Versace e Zendaya in Balmain

Il 2021 è stato un anno di rinascita per la moda: sono tornate le sfilate dal vivo e i grandi eventi che ci hanno fatto sognare con i red carpet. Dal Met Gala al Festival del cinema di Venezia, le star hanno brillato con abiti da fiaba o vestiti scultura. Un nome su tutti: Zendaya, la più giovane "fashion icon" della storia. Non sono mancate le scelte controcorrente che hanno infiammato il dibattito: chi non ricorda Kim Kardashian a volto coperto? O l'abito con il seno scolpito di Chiara Ferragni? Per non parlare poi del Festival di Sanremo, il palco più ambito d'Italia, dove Elodie, Achille Lauro e i Maneskin ci hanno fatto sognare. Ripercorriamo insieme i fashion moments del 2021 con i look che sono già iconici.

Kim Kardashian "mascherata" al Met Gala

Nel 2021 è tornato il Met Gala, l'evento newyorkese più esclusivo (e ambito) del mondo della moda, dove sfilano look originali e sopra le righe. Protagonista indiscussa di questa edizione è stata Kim Kardashian, che si è presentata coperta dalla testa ai piedi in un abito nero Balenciaga. Accanto a lei c'era il designer Demna Gvasalia (in incognito) che quest'anno ha avviato una collaborazione artistica e commerciale con la Kardashian e Kanye West all'insegna delle maschere.

Kim Kardashian in Balenciaga ak Met

Zendaya con l'abito "liquido" a Venezia

L'icona di stile dell'anno è senza dubbio Zendaya: l'attrice a soli 25 anni è già una leggenda del carpet ed è stata incoronata Fashion Icon 2021 dal Council of Fashion Designers of America. Ogni red carpet lascia tutti a bocca aperta cambiando ogni volta stile e designer. Tra i look che ricorderemo c'è sicuramente l'abito nude di Balmain indossato sul red carpet del Festival del cinema di Venezia.

Zendaya in Balmain Venezia

Chiara Ferragni con il bustier dorato

Tra le protagoniste dell'anno che si sta per concludere c'è sicuramente Chiara Ferragni. I look dell'imprenditrice digitale sono sempre tra i più commentati e dettano le tendenze del momento. Chiara Ferragni è stata nominata "Donna dell'Anno" ai GQ Awards e ha incantato Berlino con un top scultura dorato che replica le forme del seno femminile. Il look è firmato Schiaparelli, una delle case di moda più gettonate sui red carpet del 2021 per le sue audaci creazioni ispirate all'anatomia umana.

Chiara Ferragni in Schiaparelli

I Maneskin con le tutine metallizzate

Il 2021 è stato l'anno dei Maneskin: la band romana ha vinto Sanremo e l'Eurovision Song Contest, conquistando le classifiche internazionali e legioni di fan in tutto il mondo. Merito di un talento purissimo e di uno stile unico e anticonformista che unisce accenti dandy, punk e suggestioni bondage. A maggio hanno infiammato il palco dell'Eurovision con tutine metallizzate firmate Etro: un omaggio sensuale alle rockstar anni Settanta.

I Maneskin in Etro all’Eurovision Song Contest

Lady Gaga con l'abito viola e i tacchi scultura

Tra i fashion movie più attesi del 2021 c'era sicuramente House of Gucci, ispirato all'omonima casa di moda italiana. Lady Gaga, che nella pellicola interpreta Patrizia Reggiani, è stata la più fotografata sui red carpet. A Londra ha sfoggiato un abito fluttuante viola che anticipava il Pantone 2022, il Very Peri, completato da accessori in pieno stile Gaga: zeppe vertiginose e autoreggenti. L'abito – per restare in tema – è una creazione di Gucci.

Lady Gaga in Gucci alla prima di House of Gucci

Achille Lauro con il completo in velluto

In Italia c'è un grande evento capace di unire musica e moda: il Festival di Sanremo. Achille Lauro si riconferma un'icona di stile trasgressiva e audace: i suoi abiti sono molto più che semplici costumi, ma simboli capace di portare profondi messaggi. Ogni sera un "quadro" diverso ispirato a un'icona del passato, da Mina a Rodolfo Valentino. Tra i look più significativi c'è sicuramente il completo doppiopetto fucsia firmato Gucci, con una camicia corta che rivelava il petto "trafitto" dalle spine di rosa.

Achille Lauro in Gucci a Sanremo

Kate Middleton in oro come una Bond Girl

In questo recap fashion del 2021 una menzione d'onore va sicuramente a Kate Middleton, il volto glamour della monarchia inglese. I suoi look sono già da futura regina: impeccabili, chic e sofisticati. Ma la Duchessa non ha paura di osare: per la prima del nuovo film della saga di James Bond, No Time To Due, ha calcato il red carpet con un abito di paillettes dorate firmato Jenny Packham. L'outfit era caratterizzato da una cappa lunga fino ai piedi e giocava con le trasparenze sull'orlo, mentre la scollatura a V era enfatizzata dall'acconciatura raccolta. Un look da fare invidia a qualunque Bond Girl!

Kate Middleton in Jenny Packham

Elodie, regina di cuori in rosso

Tra le icone di stile italiane c'è sicuramente la cantante Elodie, che quest'anno ha conquistato un successo dopo l'altro sfoggiando look sempre più glamour e sensuali. L'apice è stato toccato sul palco dell'Ariston, dove Elodie ha sfoggiato ben quattro cambi d'abito. Il più spettacolare è sicuramente il vestito rosso di Giambattista Valli con le ruches rosso fuoco, illuminato da gioielli preziosi di Bvlgari. Una vera regina di cuori (e di stile)

Elodie in Giambattista Valli a Sanremo

Charlotte Gainsbourg con minidress e stivali di strass

Sensuale, sbarazzina, anticonformista: Charlotte Gainsbourg ha conquistato il red carpet del Festival del cinema di Venezia (e i nostri cuori). A cinquant'anni ha sfoggiato un minidress firmato Saint Laurent abbinato a stivali di cristalli sul red carpet: il risultato poteva essere un disastro, e invece era semplicemente perfetto. Merito della nonchalance e del suo stile innato senso dello stile.

Charlotte Gainsbourg in Saint Laurent a Venezia

Timothée Chalamet in argento sul red carpet

Quando l'eleganza incontra l'originalità: l'attore Timothée Chalamet è l'idolo delle teenager (e non solo). Talentuoso, elegante ed eccentrico: a Cannes ha stupito tutti con un completo argento firmato Tom Ford, una rivisitazione sparkling del classico smoking indossato con camicia alla coreana e stivaletti bianchi. Il tocco da vero divo? Gli occhiali da sole anche di sera.

Chalamet in Tom Ford a Cannes

La Rappresentante di Lista e il maxi abito bianco

Si può indossare l'abito da principessa e essere rock al tempo stesso? Nel caso del duo La Rappresentante di Lista, la risposta è sì: la band rivelazione di Sanremo 2021 ha incantato con outfit firmati Valentino, per chiudere in bellezza con un abito con maxi strascico della collezione Haute Couture. Il vestito bianco candido con maxi gonna a corolla rendeva la cantante statuaria e angelica al tempo stesso, semplicemente perfetta.

La Rappresentante di Lista in Valentino Haute Couture

Angelina Jolie "eterna" in argento

Diva tra le dive, Angelina Jolie ha sfoggiato abiti scultorei e senza tempo per promuovere il suo ultimo film, Eternals. A Roma ha dato il meglio di sé con un abito senza spalline argento firmato Versace, sfoggiato in un red carpet di famiglia insieme alle figlie. Anche se in molti hanno criticato le extension ai capelli, l'abito da dea greca la fa entrare di diritto tra i red carpet che ricorderemo di questo 2021.

Angelina Jolie in argento

Jake Gyllenhaal in total white a Venezia

Il bianco è stato il colore più gettonato del 2021: la conferma dell'eleganza di questa tinta arriva da Jake Gyllenhaal, che a Venezia ha sfilato sul red carpet con un completo total white. Il look, firmato Valentino, è la quintessenza dell'eleganza effortless, lo stile senza sforzo: giacca doppiopetto sbottonata, camicia con il primo bottone aperto, stivaletti in pelle. Rilassato e chic, come appena sceso dalla barca.