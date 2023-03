I Maneskin coi completi coordinati a Berlino: la cintura si indossa sulla giacca I Maneskin sono alle prese con un nuovo tour e sul palco non rinunciano mai allo stile. Per il concerto di Berlino hanno scelto dei completi classici coordinati, aggiungendo una maxi cintura sopra la giacca.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin sono partiti per un nuovo tour, confermandosi ancora una volta tra gli artisti più amati e richiesti del momento. Da quando hanno vinto Sanremo ed Eurovision nel 2021 non hanno più smesso di avere successo: hanno scalato le classifiche internazionali e si sono esibiti praticamente in ogni parte del mondo, diventando vere e proprie icone rock. Di recente hanno tenuto un concerto a Berlino e, come ormai da tradizione, sul palco non hanno rinunciato allo stile glamour e ai look coordinati. La cosa particolare è che hanno declinato il classico completo elegante in una versione originale e moderna: ecco tutti i dettagli degli outfit dei membri della band.

I look coordinati dei Maneskin

Il 6 marzo i Maneskin sono volati a Berlino per un concerto del Loud Kids Tour e per l'occasione hanno puntato tutto sull'audacia di Gucci, la Maison che ormai da anni firma i loro look. Damiano, Thomas ed Ethan hanno scelto i classici completi eleganti ma tutti in una versione differente. Giacca e pantaloni color sabbia per il cantante, spezzato per il chitarrista e panciotto per il batterista ma ad accomunarli c'è un dettaglio molto particolare: tutti hanno aggiunto delle cinture maxi e metalliche intorno al punto vita, portandole sopra i blazer e i gilet. In quanti seguiranno la tendenza quando indosseranno un completo su misura?

I Maneskin in Gucci

Victoria con gli stivali pitonati

L'unica a fare eccezione col suo look è stata Victoria De Angelis. Per lei niente tailleur o blazer, ha preferito un minidress con le spalline sottili e le coppe del reggiseno a punta, completando il tutto con collant coprenti e maxi stivali cuissarder, per la precisione un modello stringato e dai dettagli pitone lungo tutta la coscia.

Victoria col minidress al concerto

Insieme, però, i Maneskin hanno letteralmente infiammato il palco, dando prova del fatto che dietro i loro outfit audaci, irriverenti e glamour c'è anche un incredibile talento. A questo punto, dunque, non resta che aspettare il loro prossimo concerto per capire in che modo riusciranno ancora una volta a sorprendere i fan.