I look di Lazza in tour: sul palco veste griffato coi completi oversize Fendi, Off White, Emporio Armani, Marni: sono le Maison che hanno accompagnato Lazza in tour, sold out dopo sold out.

A cura di Giusy Dente

Lazza in Fendi

Col suo tour, Lazza sta toccando da nord a sud tutte le città d'Italia. Per il cantante è un momento d'oro, di grande slancio per la carriera. È reduce dal secondo posto al Festival di Sanremo col brano Cenere, ma da ben prima si era fatto notare per il suo talento, conquistando le classifiche e collezionando record con l'album Sirio. Il Lazza Ouver Tour sta andando avanti con un sold out dietro l'altro. Dopo il trionfo delle tappe a Roma, Milano, Verona, Torino e Napoli, si sta preparando al gran finale, un ultimo show da tutto esaurito all'Unipol Arena di Bologna. Poi i fan ritroveranno nuovamente il rapper in tour questa estate. Fino ad ora sul palco il 28enne ha sfoggiato le creazioni di grandi Maison.

Lazza in Marni

Cosa ha indossato Lazza sul palco a Napoli

"Napoli, sfottò calcistici a parte (ieri sera avete cominciato voi) sappiate che vi sono legato in qualche modo, ci vediamo quest’estate": con queste parole Lazza ha salutato la città partenopea. Il rapper si è esibito al Palapartenope il 3 maggio, poco prima che la squadra azzurra trionfasse e portasse a casa il titolo di Campione d'Italia. Non sono mancati ovviamente cori e battute sulla Champions, visto che il cantante è un fan sfegatato del Milan. Sul palco ha indossato una tuta arancione firmata Marni.

Lazza in Fendi

Lazza sul palco veste Fendi

Fendi ha accompagnato Lazza nell'avventura al Forum di Assago, nonché nella Capitale, dove si è esibito al Palazzo dello Sport. Sul palco ha sfoggiato un completo in seta della Maison a base marrone, inconfondibile grazie al motivo FF jacquard all-over, riportato sia sulla camicia oversize che sui pantaloni. I due capi sul sito ufficiale della Casa di moda costano rispettivamente 1300 e 1150 euro. Firmata Fendi, anche la T-shirt bianca nella tappa romana.

Lazza in Fendi

I look di Lazza in tour

A Marni e Fendi si aggiungono anche altre firme. A Torino, Lazza ha infiammato il Pala Alpitour in rosso fuoco. Ha sfoggiato un completo di Off White composto da pantaloni oversize e giacca a maniche lunghe con zip, abbinati a una T-shirt bianca in tinta con le scarpe. Si aggiunge all'elenco anche Emporio Armani, nel secondo sold out milanese.