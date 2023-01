Harry rivela cosa è successo quando sono nati Archie e Lilibet: dai cheeseburger ai balletti pre-parto Nell’autobiografia Spare il principe Harry non ha fatto solo delle rivelazioni shock, ha anche raccontato i dolci momenti condivisi con Meghan Markle prima della nascita di Archie e Lilibet: ecco cosa è accaduto.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe Harry ha appena fatto il suo debutto da scrittore: da poco più di 24 ore ha lanciato sul mercato Spare, la sua autobiografia, raggiungendo risultati da record, ovvero oltre 400.000 copie vendute in un solo giorno. Nel libro fa delle rivelazioni scandalose sulla sua vita e sulla quotidianità a corte, dall’uso di cocaina a 17 anni alle accuse rivolte contro i Windsor, che da sempre lo avrebbero considerato solo una “riserva” del fratello William. Il principe, però, ha fatto emergere anche il suo lato più dolce, raccontando come sono nati i due figli Archie e Lilibet: ecco cosa cosa è successo durante i due parti di Meghan Markle.

Cosa è successo alla nascita di Archie

Archie è nato nel 2018 nel Regno Unito quando i Sussex facevano ancora parte della Royal Family. Nonostante fossero costretti a rispettare delle precise regole dell'etichetta, hanno stravolto le carte in tavola, basti pensare al fatto che non hanno concesso le prime foto col piccolo sulle scale della Lindo Wings come da tradizione. Meghan ha partorito al Portland Hospital di Londra e si è mostrata in pubblico con Harry e Archie solo due giorni dopo nel castello di Windsor. Prima del travaglio il principe era agitatissimo, ha infatti raccontato: "Meg era calmissima. Anch’io ero calmo. Ma vidi due modi per aumentare la mia calma. Uno: il pollo di Nando’s. Due: la bombola di gas esilarante accanto al letto di Meg. Ne inalai a fondo diverse dosi, respirando lentamente. Meg, che rimbalzava su un enorme pallone viola, seguendo un metodo collaudato per dare una spintarella alla Natura, scoppiò a ridere alzando gli occhi al cielo". In ospedale, inoltre, aveva portato sia le candele elettriche usate per la proposta di nozze che una foto di Diana.

Lilibet è nata "libera" dagli obblighi reali

Il secondo parto, quello di Lilibet Diana, è stato completamente diverso: la piccola è nata in California, ormai lontana dai tradizionali protocolli reali. "Che benedizione, ci dicemmo, non doversi preoccupare della tempistica, del protocollo, dei giornalisti davanti all’uscita. Andammo calmi e sereni in ospedale, dove le guardie del corpo ci portarono da mangiare come la prima volta: hamburger e patatine fritte di In-N-Out, fajitas di un ristorante messicano per Meg. Mangiammo a sazietà, poi cominciammo a ballare per la stanza la Baby Mama Dance. In quella stanza c’erano solo amore e gioia", sono state queste le parole con cui Harry ha ricordato quel momento. A pochi minuti dal travaglio, inoltre, insieme a Meghan ha ballato la Baby Mama Dance, un balletto che all'epoca spopolava con TikTok. Insomma, lontani da riflettori e obblighi reali, i Sussex sarebbero il ritratto dell'amore: l'addio ai Windsor non sarebbe stato altro che il trionfo dei loro sentimenti.