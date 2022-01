Harry Potter, le foto del cast: come sono cambiati gli attori della saga “Harry Potter e la pietra filosofale” ha compiuto 20 anni e per celebrare l’importante traguardo il cast ha deciso di dare vita a una esclusiva reunion. Lo speciale tv realizzato due decenni dopo il film si intitola “Harry Potter: Return To Hogwarts” e mostra gli attori decisamente cambiati: ecco le foto della trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Daniel Radcliffe/Harry Potter

Harry Potter, la serie di romanzi fantasy scritta da J. K. Rowling, è tra le saghe letterarie e cinematografiche più amate di tutti i tempi e, nonostante gli anni che passano, continua ad attirare le attenzioni di lettori e spettatori a livello internazionale. Di recente il lungometraggio Harry Potter e la pietra filosofale ha compiuto 20 anni e per celebrare l'importante traguardo il cast ha deciso di dare vita a una esclusiva reunion. Lo speciale realizzato due decenni dopo da tutti i protagonisti del film si intitola Harry Potter: Return To Hogwarts, è stato prodotto da Warner Bros. per conto di HBO Max e in Italia viene trasmesso su Sky sabato 1 gennaio 2022 in contemporanea con gli USA. Come sono cambiati i famosi maghi della scuola di Hogwarts in 20 anni? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Emma Watson/Hermione Granger

Da Emma Watson a Daniel Radcliffe: la trasformazione degli attori di Harry Potter

I protagonisti indiscussi della reunion sono i tre attori principali della saga, Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, alias Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger. Sono loro a orchestrare gli incontri con gli ex colleghi, raccontando ricordi e aneddoti legati alle riprese. Gli ultimi 20 anni hanno consacrato il loro successo internazionale e, confrontando le foto di ieri e oggi, inevitabilmente sembra di trovarsi di fronte a persone diverse.

Rupert Grint/ Ron Weasley

Daniel/Harry ha detto addio agli occhiali e al taglio a scodella, Emma/Hermione ha rinunciato ai boccoli e alla frangia, mentre Rupert/Ron è rimasto fedele ai capelli rossi ma ha aggiunto la barba incolta al suo look: insomma, i protagonisti di Harry Potter non sono più dei ragazzini, sono cresciuti e sono diventati delle icone internazionali.

Tom Felton/Draco Malfoy

Harry Potter, come sono cambiati gli attori secondari

In Harry Potter sono molti i personaggi secondari diventati una vera e propria leggenda grazie ai numerosi capitoli della saga. Essendo dei ragazzini all'epoca del debutto cinematografico, sono cambiati non poco negli ultimi 20 anni. È il caso di Tom Felton, che nel film ricopriva i panni dell'aspirante mago Draco Malfoy: sebbene non abbia abbandonato i capelli biondi, preferisce non portarli ossigenati e tirati all'indietro come da piccolo.

Ginny Weasley/Bonnie Wright

A fare "concorrenza" ad Hermione nel cuore di Harry Potter c'era poi Ginny Weasley, il personaggio interpretato da Bonnie Wright. Com'è cambiata? È decisamente cresciuta e ha scurito i capelli, dicendo addio ai toni naturali dell'arancio per una tonalità più scura che va nel mogano. Tra i più cambiati, anche Matthew Lewis, alias Neville Paciock, che non ha più il caschetto e l'aria ingenua: ora porta i capelli corti e la barba incolta. In quanti sono rimasti impressionati di fronte queste incredibili trasformazioni?