Harry e Meghan, l’adorabile video di coppia per Elton John: “Grazie per essere amico dei nostri figli” Meghan Markle e il principe Harry hanno voluto rendere omaggio a Elton John in occasione del suo concerto californiano allo stadio dei Dodgers. Lo hanno ringraziato per la sua amicizia, apparendo adorabili ed eleganti fianco a fianco.

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle si è trasferita in America da oltre 2 anni, insieme al marito Harry ha detto addio alla Royal Family, ritrovando la sua libertà. Oggi è felice di vivere con i figli Archie e Lilibet lontana dai riflettori, anche se di tanto in tanto si mostra in pubblico in occasione di eventi ufficiali, video social o shooting fotografici fashion. Il dettaglio che è cambiato radicalmente rispetto alla vecchia vita di corte? Non ha più l'obbligo di rispettare una precisa etichetta comportamentale. Non sorprende, dunque, che nelle ultime ore sia diventata protagonista di un video "casalingo" postato online per ringraziare l'amico di famiglia Elton John.

Harry ricorda l'amicizia di Elton John e Lady diana

Ieri sera Elton John ha tenuto un concerto allo stadio dei Dodgers in California, evento trasmesso anche in streaming su Disney+. Così facendo, ha chiuso i live americani che fanno parte del tour internazionale che il prossimo anno lo porterà alla pensione. Harry e Meghan, che da sempre lo considerano tra i loro più cari amici, non ci hanno pensato su due volte a rendergli omaggio attraverso un breve video messaggio. A cominciare è stata la Duchessa con queste parole: "Ciao Elton, volevamo solo congratularci, siamo orgogliosi di te e siamo felici di averti potuto vedere nel tuo tour di addio". Harry le ha fatto seguito dicendo: "Grazie per aver intrattenuto tutti per così tanti decenni, grazie per essere l'amico che eri per mia madre, grazie per essere nostro amico, grazie per essere amico dei nostri figli e grazie per intrattenere le persone di tutto il mondo."

Harry e Meghan con Sir Elton John

Il look ruggine di Meghan Markle

Naturalmente ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Meghan, apparsa felice e raggiante accanto al marito. Nel video si è lasciata immortalare a mezzo busto con indosso un maglioncino color ruggine a girocollo: ha un trucco curato ma dall'effetto naturale, mentre i capelli sono sciolti e fluenti. Ha optato per una piega leggermente ondulata, così da mettere in risalto sia le lunghezze che le sfumature ramate. Harry, invece, è rimasto fedele alla giacca scura portata sulla camicia bianca (ma senza cravatta). L'ex coppia reale non è forse sempre più adorabile?