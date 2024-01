Golden Globe 2024, perché Gillian Anderson ha indossato l’abito con le vagine ricamate Gillian Anderson, protagonista della serie Sex Education, ha partecipato ai Golden Globe 2024 e sul red carpet si è distinta per la sua irriverenza. In quanti hanno notato che sul suo abito c’erano delle vagine ricamate? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Questa notte a Beverly Hills si è tenuta l'81esima edizione dei Golden Globe Awards, evento attesissimo nel mondo del cinema e della tv che anticipa di qualche mese gli Oscar. A trionfare sono stati alcuni dei film dell'anno diventati dei cult, da Oppenheimer a Poor Things, anche se ad attirare le attenzioni dei media sono state soprattutto le star che hanno sfilato sul red carpet. C'è chi ha puntato sulla sensualità come Kylie Jenner in pizzo trasparente, chi ha preferito un colore primaverile come Jennifer Lopez, chi ne ha approfittato per rivelare il nuovo hair look come Jennifer Aniston: la più audace, però, è stata Gillian Anderson, meglio nota come Jean Milburn nella serie Netflix Sex Education, che è riuscita a distinguersi per irriverenza col suo "vagina dress".

Il vagina dress di Gillian Anderson

Gillian Anderson è una delle protagoniste di Sex Education e sul red carpet del Golden Globe 2024 è rimasta fedele all'animo irriverente del personaggio che interpreta nella serie. Si è affidata alla stilista Gabriela Hearst ed è con lei che ha collaborato per dare vita a un abito che potesse distinguersi dalla "massa". Dopo giorni di lavoro è nato il "vagina dress", un modello principesco color avorio con un bustier strapless aderente e una vaporosa gonna col bordo tagliato a vivo. Sebbene a primo impatto appaia abbastanza sobrio e basic, basta fare uno zoom sul tessuto per scoprire un dettaglio insolito: la gonna è interamente decorata con dei ricami tono su tono a forma di vagina, ognuno dei quali ha richiesto ben tre ore di lavoro per essere portato a termine.

Gillian Anderson in Gabriela Hearst

Gillian Anderson ai Golden Globe con la borsa metallica

La protagonista di Sex Education ha definito le vagine ricamate sull'abito "Yonis", ovvero il termine sanscrito per indicare i genitali femminili, ma perché ha voluto sfoggiarle ai Golden Globe? Intervistata sul red carpet, ha dichiarato: "Ho indossato l'abito per tanti motivi ed è appropriato per il marchio". Successivamente ha poi spiegato che, sebbene l'ispirazione sia floreale, visto che le vagine rimandano alla forma delle peonie, per lei è stato un modo per protestare contro le restrizioni ai diritti femminili. Per completare il tutto l'attrice non ha rinunciato a un ulteriore tocco griffato: ha abbinato il vagina dress a un paio di décolleté col tacco alto e a una borsetta metallica a forma di mezzaluna (tutto firmato Aquazzura). Non sono mancati i gioielli preziosi e scintillanti di Chopard, dalla collana di diamanti con i ciondoli a forma di pera al braccialetto tennis con diamanti da 13 carati. Con la sua scelta di stile Gillian Anderson si è aggiudicata il titolo di star più irriverente dei Golden Globe 2024?

Gillian Anderson con gioielli Chopard