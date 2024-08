video suggerito

Gli abiti iconici di Barbara D'Urso in vendita, dal tubino "Ragazziiii" al vestito-pesce A quasi un anno dalla fine della collaborazione con Mediaset, Barbara D'Urso ha deciso di mettere in vendita gli abiti iconici che ha indossato in tv negli ultimi 20 anni: ecco quali sono i capi e come possono essere acquistati.

A cura di Valeria Paglionico

Barbara D'Urso è tornata su TikTok dopo le vacanze e ancora una volta ha parlato della fine della collaborazione con Mediaset: dopo essere stata tra i volti più amati e in vista di Canale 5 negli ultimi 20 anni, ha visto la collaborazione concludersi in modo burrascoso lo scorso dicembre. A gennaio l'azienda ha disposto che venissero svuotati i suoi camerini e lei si è ritrovata a dover noleggiare dei grossi tir per raccogliere tutti gli abiti e gli accessori che hanno contraddistinto le apparizioni televisive. Solo oggi, però, ha deciso di usare tutto per una buona causa: in collaborazione con l'associazione Arimo, ha indetto una vendita di beneficenza con i vestiti che hanno segnato la sua carriera. Ecco quali sono i capi che saranno messi in vendita e come fare per accaparrarseli.

Quali sono gli abiti e gli accessori in vendita di Barbara D'Urso

L'iconico tubino con rosso con la scritta scintillante "Ragazziiiii" usato al Grande Fratello, l'abito pesce riciclato a Domenica Live a 15 anni di distanza dal GF, il vestito midi floreale coordinato ai sandali con tacco e plateau indossato a Pomeriggio 5: questi sono solo alcuni dei capi che Barbara D'Urso ha deciso di mettere in vendita dopo l'addio a Mediaset. Come specificato sul sito ufficiale di Arimo, i vestiti sono centinaia, molti sartoriali e indossati pochissimo: completi, giacche, tubini, t-shirt, pantaloni e scarpe, le taglie variano in base ai modelli. Non mancano gli accessori, dai copioni alle cartelline decorate con l'acronimo BdU, fino ad arrivare ai pupazzi che ha ricevuto in regalo dai fan.

L'abito pesce di Barbara D'Urso

Come acquistare i capi iconici

La conduttrice ha selezionato personalmente gli abiti donati che ha indossato al GF, a La Fattoria, a Pomeriggio 5, a Domenica Live e a tutte le altre trasmissioni che l'hanno vista grande protagonista in Mediaset. Ha puntato soprattutto su capi facilmente riconoscibili, con un valore affettivo o diventati iconici dopo essere stati citati da importanti testate giornalistiche specializzate. Quando potranno essere acquistati? Il 20 e il 21 settembre Barbara sarà ai Bagni Misteriosi di Milano per aprire ufficialmente la vendite: alcuni capi potranno essere comprati in presenza, altri verranno messi all'asta sul sito di Arimo, associazione che aiuta adolescenti e giovani adulti con fragilità a cui verrà devoluto l'intero ricavato.

@barbaracarmelitadurso MESSAGGIO IMPORTANTE ♥️ ♥️ Oggi vi parlo di un’inziativa a cui tengo tantissimo. Il 20 e il 21 settembre sarò ai Bagni Misteriosi di Milano per un appuntamento speciale. Saranno in vendita a scopo benefico gli abiti e gli accessori che ho indossato negli ultimi vent’anni nelle mie trasmissioni. L’INTERO RICAVATO sarà devoluto ad Arimo, un’associazione a indirizzo sociale che realizza progetti per aiutare adolescenti e giovani adulti con fragilità. Sul sito https://www.arimo.eu/iniziative/col-nostro-cuore.html trovate tutte le informazioni su Arimo e sull’evento, che avrà una parte di vendita anche online per chi non potrà esserci in presenza a Milano. Grazie col ❤️ #colcuore #dietrolequinte ♬ suono originale – Barbara d’Urso