Giulia Salemi si prepara a Sanremo 2024 tra borse e scarpe griffate: che cos'è il fitting Giulia Salemi si sta preparando alla sua seconda avventura sanremese: è alle prese con i fitting e la scelta dei look.

A cura di Giusy Dente

Instagram @giuliasalemi

Sanremo 2024 è alle porte e fervono i preparativi per cantanti in gara, conduttori, ospiti, inviati. In quest'ultimo ruolo c'è anche Giulia Salemi, scelta come host del team di Sorrisi nei giorni del festival, dal 6 al 10 febbraio. Sarà lei a raccontare, giorno dopo giorno, i retroscena della kermesse e le curiosità sulla gara, intervistando i cantanti e svelandone le emozioni.

Giulia Salemi torna a Sanremo

Per Giulia Salemi non è la prima volta al Festival di Sanremo, bensì la seconda esperienza. L'anno scorso, terminata l'esperienza al Grande Fratello VIP in qualità di esperta dei social, aveva ricoperto il ruolo di inviata speciale per radio R101. Aveva quindi seguito per l'emittente il dietro le quinte della kermesse. Sa benissimo, quindi, che un evento di così grande portata richiede una lunga preparazione, che riguarda sia gli aspetti tecnici che i look. L'Ariston è innanzitutto musica, ma è anche spettacolo, intrattenimento e c'è una grandissima curiosità su tutto ciò che viene indossato dalle celebrity coinvolte. L'influencer al momento è alle prese proprio con la definizione degli outfit, come ha testimoniato sui social.

Cosa indosserà Giulia Salemi a Sanremo

Giulia Salemi sta studiando accuratamente i suoi look sanremesi, avvalendosi della collaborazione di due esperti: la stanno seguendo gli stylist Lorenzo Oddo e Paolo Sbaraglia. Su Instagram ha condiviso uno scatto significativo: nella foto è circondata da decina di paia di calzature di ogni tipo, ma anche diversi modelli di borse. Si intravedono due Lady Dior, una rosa e l'altra bianco latte: costano 5400 euro ciascuna. Spicca l'iconica borsa a mano Candy Jodie verde di Bottega Veneta, da 1300 euro; accanto c'è invece una creazione firmata Chanel. Inconfondibile la Saint Laurent in pelle trapuntata vicino alla famosa Cookie rosa di Fendi. Per le calzature c'è solo l'imbarazzo della scelta tra stivali, sandali e mocassini di grandi firme.

Giulia Salemi in Emilio Pucci

Cosa è un fitting

"1000 ore di fitting per Sanremo" ha scritto Giulia Salemi. Ma che cos'è un fitting? Con questa parola si indica quella fase in cui l'abito viene indossato dalla cliente, per controllarne la perfetta vestibilità e mettere a punto eventuali ultime modifiche. Si fa solitamente alla vigilia delle sfilate di moda, prima di serate di gala e grandi eventi, dove essere impeccabili è essenziale e tutto deve essere perfetto in ogni dettaglio e particolare. Letteralmente significa "adattamento" e serve proprio a far sì che il look funzioni, che l'abito prenda vita al meglio sul corpo di chi lo indossa, che deve sentirsi pienamente a proprio agio.