Giulia Salemi senza trucco: dopo il Coachella sceglie il look acqua e sapone Giulia Salemi si è presa una pausa dal Coachella Festival e ne ha approfittato per rilassarsi in hotel. Quale migliore occasione di questa per rinunciare temporaneamente al trucco?

A cura di Valeria Paglionico

Giulia Salemi è volata a Los Angeles da circa una settimana ma solo di recente ha rivelato il motivo: è tra le grandi protagoniste del Coachella Festival, al quale partecipa da spettatrice. Prima di annunciare il suo ritorno al noto appuntamento musicale amato da star e influencer provenienti da tutto il mondo, si era aggirata tra le strade di Los Angeles tra maxi cuissardes effetto denim e felpe da "futura milf". Ora invece ha cambiato stile e sta puntando tutto sul mood hippie chic richiesto per l'evento. Una volta tornata in hotel, però, lascio spazio al relax con dei look acqua e sapone: ecco le sue foto al naturale.

Dai make-up gioiello ai look al naturale

Per il Coachella Festival Giulia Salemi ha dato il meglio di lei in fatto di stile: tra top gioiello, pantaloni trasparenti e cappelli da cowgirl ha interpretato alla perfezione il mood hippie chic consigliato per l'evento. Per completare il tutto ha scelto la mania del momento, quella dei make-up gioiello con glitter e micro cristalli applicati sia sulle palpebre che sulle guance. Nelle ultime ore, però, complice il desiderio di volersi prendere una pausa dai concerti e dalla folla, si è rintanata nella sua camera d'albergo per godersi un po' di relax. Oltre a mangiare finalmente "pulito", ha anche detto addio ai trucchi elaborati e curati nei minimi dettagli, non avendo paura di mostrarsi al naturale.

Giulia Salemi senza trucco

Le foto di Giulia Salemi senza trucco

Il Coachella è l'evento più amato dalle star internazionali ma è evidente che richieda una certa preparazione, visto che i look sfoggiati nella nota Valley finiscono al centro dell'attenzione dei media. Non sorprende, dunque, che Giulia Salemi si sia voluta concedere una serata di totale relax in albergo. Quale migliore occasione di questa per rinunciare al trucco? L'influencer non ha avuto paura di mostrarsi al naturale, rivelando il suo aspetto senza filtri e senza artifici. Niente eye-liner, rossetto o fondotinta ma, nonostante ciò, rimane meravigliosa. Ha le sopracciglia definite, la pelle liscia e idratata e gli occhi allungati tipicamente persiani: insomma, Giulia non ha bisogno assolutamente del make-up per essere bella, è splendida anche in versione acqua e sapone.

