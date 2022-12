Giulia De Lellis, abito nudo all’evento benefico a St Barths: cambia stile coi capelli effetto bagnato Giulia De Lellis è volata a St Barths per un evento di beneficenza e ne ha approfittato per sfoggiare un nuovo look. Ha puntato sull’eleganza del nero ma con qualche tocco sensuale e ha sorpreso i fan con i capelli effetto bagnato.

A cura di Valeria Paglionico

Giulia De Lellis è ormai una vera e propria diva internazionale e non sorprende che voli da un capo all'altro del mondo solo per partecipare a serate mondane e glamour. È proprio quanto successo nelle ultime ore: in compagnia del fidanzato Carlo Gussalli Beretta, con il quale ha passato tutte le feste di Natale, è partita alla volta di Panama, approfittando di un evento di beneficenza per concedersi una vacanza di coppia a Saint Barth. Sebbene nelle ultime ore sui social si mostre in bikini sullo sfondo di spiagge da sogno, ieri ha lasciato spazio al glamour in occasione della serata di beneficenza organizzata da LuisaViaRoma for UNICEF: ecco tutti i dettagli del look dell'influencer.

L'abito nero cut-out di Giulia De Lellis

Ieri sera St Barths ha ospitato il Winter gala organizzato da LuisaViaRoma for UNICEF e tra gli ospiti c'era anche Giulia De Lellis accompagnata dal fidanzato Carlo. Per un evento tanto glamour ha puntato sull'eleganza senza tempo del total black, declinando il look in modo tutt'altro che banale. L'influencer ha messo in risalto la sua sensualità con un minidress di Mugler, per la precisione un modello col bustier a balconcino, dei tagli cut-out sotto al seno e la gonna a vita altissima in tulle trasparente, decorata con un volant sbarazzino sull'orlo. Il suo prezzo? 2.000 euro. A completare il tutto non poteva mancare un tocco sparkling, ovvero un paio di sandali col tacco a spillo ricoperti di cristalli silver.

Abito Mugler

Giulia De Lellis col nuovo hair look

A fare la differenza nel look da gala di Giulia De Lellis sono stati i capelli. Siamo sempre stati abituati a vederla con la chioma extra liscia portata sciolta o legata in chignon all'apparenza "improvvisati", ma ora sembra aver cambiato registro: sebbene non abbia rinunciato alla piega fluente, ha optato per un effetto bagnato molto naturale. Le sue beach waves sembrano essere state create dalla salsedine del mare cristallino del luogo e sono riuscire ad aggiungere un tocco sbarazzino alla sua immagine. Il make-up è stato curato nei minimi dettagli e ha ricordato gli anni '90 con una linea di matita molto marcata intorno alla bocca. Giulia non ha tutte le carte in regola per essere scambiata per una star internazionale?