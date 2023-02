Gisele Bundchen regina del Carnevale di Rio, balla a ritmo di samba con il crop top Gisele Bundchen è atterrata in Brasile, per godersi il Carnevale di Rio. È stata vista domenica alla parata del Sambodromo Marquês de Sapucaí.

A cura di Giusy Dente

Gisele Bundchen al Carnevale di Rio 2023

Si fa festa, a Rio de Janeiro, la città per antonomasia del Carnevale. La festa è particolarmente sentita e si crea un clima talmente coinvolgente e colorato da attirare milioni di turisti ogni anno, desiderosi di immergersi nelle atmosfere del posto. Per l'occasione Rio si illumina di colori, tra musiche, danze, imponenti carri allegorici e maschere di ogni tipo. La metropoli carioca fa festa a ripetizione, al ritmo di samba, per cinque giorni di seguito, dal venerdì al Martedì Grasso che precede la Quaresima. Venerdì 17 quindi è stato il giorno fatidico che ha dato avvio alle celebrazioni, che culmineranno poi sabato 25 febbraio con la tradizionale Parata dei Campioni. Era presente all'inaugurazione anche la modella Gisele Bundchen.

Gisele Bundchen festeggia il Carnevale 2023

La supermodella brasiliana manca da diverso tempo da Rio. Proprio lì il 5 agosto 2016 ha sfilato nella Cerimonia d'inaugurazione dei Giochi olimpici, presso lo Stadio Maracanã. Nel 2011, invece, è stata la protagonista di un carro creato appositamente per lei dalla storica scuola Unidos de Vila Isabel. Quest'anno vi fa ritorno da single, fresca di divorzio dopo 13 anni di matrimonio dal campione Tom Brady.

Il Carnevale di Rio è un evento imperdibile per i brasiliani, che si calano al 100% nell'atmosfera di festa, ballando e cantando per le strade della città e mostrando al mondo tutta la loro creatività con maschere, costumi, travestimenti e carri allegorici coloratissimi, curati in ogni dettaglio. La modella proprio qualche giorni fa ha condiviso su Instagram il video di un balletto, diventato subito virale, al ritmo di Balança Pema dell’artista brasiliana Marisa Monte: la sua preparazione al Carnevale di Rio.

Gisele Bundchen al Carnevale di Rio 2023

Ha preso lezioni di samba dall'amico (nonché coreografo delle star) Justin Neto per arrivare in forma perfetta ai cinque giorni di festeggiamenti tradizionali. Si è infatti scatenata domenica 19 febbraio, dove è stata ospite d'onore della parata al sambodromo Marquês de Sapucaí, insieme ad alcuni amici. Indossava un crop top che rivelava gli addominali scolpiti, abbinato a un paio di pantaloni bianchi e sandali color oro: la regina della festa!