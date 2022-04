Gigi Hadid brilla con gli accessori giallo limone: “Consigliati per i giorni di pioggia” In questa stagione il meteo fa i capricci: Gigi Hadid sfoggia ancora il cappotto, ma “illuminato” da accessori gialli. A fare la differenza sono i dettagli: avete notato la borsa triangolare?

A cura di Beatrice Manca

Gigi Hadid ha la soluzione per trovare il buonumore anche nelle giornate di pioggia: accessori giallo limone! La top model ha condiviso con i follower una foto scattata in auto in cui sfoggia capelli sempre più biondi, quasi color platino. Nella foto Gigi Hadid sfoggia un look ancora invernale, adatto a giornate fredde e piovose come quelle di una primavera incerta: cappotto nero e cappello morbido, stile peluche. A fare la differenza è il colore allegro e solare, e la forma della borsa: avete notato la tracolla triangolare?

Gigi Hadid lancia gli accessori gialli

La super modella è sempre al passo con le ultime tendenze e sa che la parte più importante di ogni look sono gli accessori, che possono trasformare anche il più semplice cappottino nero. In questo caso Gigi Hadid ha scelto una borsa triangolare a tracolla, modello cult di Prada, in vendita sul sito del brand a 1700 euro. Ha poi abbinato un cappello da pescatore della stessa tonalità, in un morbido tessuto peluche. Con ogni probabilità è un altro modello Prada, che sul sito si trova al prezzo di 520 euro. Perché li ha scelti? Proprio per la tinta accesa ed "estiva", in grado di portare il sole anche quando il cielo è denso di nubi. Lei stessa lo ha spiegato nella didascalia: "10 su 10 consigliano il giallo quando piove!"

borsa triangolare Prada

Le borse triangolari sono il must di stagione

Il look di Gigi Hadid regala due lezioni di stile: la prima è che i colori di tendenza di questa stagione sono accesi, brillanti e pop. La seconda è che la borsa da avere ora è quella triangolare: la moda della Primavera/Estate 2022 disegna nuove geometrie, più cool e contemporanee della classica borsa rettangolare e tondeggiante. Quella di Prada sfoggiata da Gigi Hadid è uno dei modelli più ambiti di "borsa con gli angoli", insieme ai modelli di Etro e Celine. Siete pronte a metterla nella lista dei desideri?