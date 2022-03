Tendenze accessori per la primavera: le borse alla moda sono triangolari Nel vocabolario della moda ci son infiniti termini per indicare le borse squadrate o tondeggianti, ma le tendenze della Primavera/Estate 2022 puntano tutto sulle borse a triangolo, uniche e originali.

A cura di Beatrice Manca

Rita Ora con borsa Prada

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Primavera/Estate 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Né tonde né squadrate: la borsa da avere questa primavera è triangolare. La moda reinventa le tradizionali geometrie degli accessori proponendo minibag da portare a mano o a tracolla con gli angoli bene in evidenza: non sarà il trionfo della praticità, ma sicuramente dello stile. Da Prada a Bottega Veneta fino a Etro, le bag triangolari si moltiplicano sulle passerelle. Impossibile passare inosservati con una bag triangolare: ecco i modelli di tendenza con "gli angoli".

Le borse triangolari in passerella

La tendenza, esplosa questa primavera, ha origini lontane: capostipite di questa tradizione può essere considerata la Louis Vuitton Sac Triangle, una baguette allungata con il profilo triangolare. Ma la prima "triangle bag" a diventare virale è quella creata nel 2017 da Demna Gvasalia per Balenciaga: una borsa a mano piccola e colorata dall'iconica sagoma, rapidamente diventata un oggetto del desiderio.

Celine

Oggi i triangoli cult nel mondo degli accessori portano la firma di Celine e di Prada, che ha rivisitato la forma iconica della placca triangolare del marchio lanciando il modello triangolare per la Primavera/Estate 2022. Anche Etro ha lanciato il suo modello "a piramide" per la primavera 2022, arricchito da dettagli colorati e folk.

Leggi anche Il rosa Barbie è il colore di tendenza della Primavera/Estate 2022

Rita Ora con la borsa Prada

Perché le borse triangoli sono il must have della primavera 2022

Nel vocabolario della moda ci son infiniti termini per dire borsa: la hobo tondeggiante, la tote squadrata, il cilindro, il bauletto…tutte però sono ascrivibili a due forme principali, rettangolare o tonda. La borsa triangolare invece è l'eccezione: gli angoli non permettono di sfruttare lo spazio appieno, quindi è una forma molto rara, il cui il design prevale sulla praticità.

Prada

Essendo la forma meno gettonata, le poche borse triangolari sono immediatamente riconoscibili e famose. Chi le sceglie, insomma, lo fa per l'idea, per mandare un messaggio, non perché cercava una borsa qualsiasi. La borsa triangolare è il vero oggetto del desiderio e oggi spopola anche in versione low cost, con angoli più o meno definiti o morbidi. Un tocco originale capace di elevare ogni look: il triangolo sì, questa volta lo abbiamo davvero considerato.