Giacomo Urtis, le foto prima e dopo: come era il chirurgo estetico prima dei ritocchi Giacomo Urtis, meglio conosciuto come il chirurgo estetico delle star, è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Si tratta della sue seconda esperienza al reality, dove è entrato in coppia con Valeria Marini. Grazie alla chirurgia è cambiato moltissimo: ecco le sue foto prima dei ritocchi.

A cura di Valeria Paglionico

Giacomo Urtis è un rinomato chirurgo plastico che ha trasformato la sua passione per la bellezza in un lavoro a tutti gli effetti. Si è laureato presso l'Università di Sassari, specializzandosi in Dermatologia e Venereologia e ad oggi ha aperto le sue cliniche Dr. Urtis Clinic a Roma, a Milano e a Londra. Gestisce dei centri per il dimagrimento medico, ha una sua linea di prodotti cosmetici e, come se non bastasse, ama la tv. È diventato famoso come "il chirurgo delle celebrità" e, dopo un'esperienza all'Isola dei Famosi e innumerevoli ospitate nei programmi di Barbara D'Urso, è sbarcato al Grande Fratello Vip 2022 in coppia con Valeria Marini (si tratta della sua seconda esperienza al reality). Di recente ha fatto parlare di lui per una dichiarazione in cui avrebbe fatto riferimento a Fabrizio Corona: stando a quando raccontato dal chirurgo, sarebbe andato a letto con lui mentre la moglie lo guardava. Il dettaglio che il pubblico non ha potuto fare a meno di notare durante l'esperienza su Canale 5 è che è cambiato moltissimo rispetto agli esordi nello spettacolo

Giacomo Urtis prima della chirurgia

Giacomo Urtis è nato nel 1977 a Caracas, in Venezuela, ma si è trasferito in Italia, per la precisione ad Alghero, fin da bambino. È laureato in Medicina e Chirurgia, si è specializzato in Dermatologia e Venereologia e ha concluso un master in Chirurgia Estetica. Avendo sempre avuto la passione per il mondo dello spettacolo, ha fatto il possibile per avvicinarsi a questo universo patinato e alla fine ci è riuscito, diventando il chirurgo estetico più richiesto dalle star.

Giacomo Urtis prima della chirurgia

Ha avuto moltissime esperienze in tv, dall'Isola dei Famosi alla web serie The Lady, fino ad arrivare alle ospitate nei programmi di Barbara D'urso e al GF Vip. Nel suo passato c'è una storia d'amore con Rodrigo Alves, meglio noto come il Ken Umano, anche se è conosciuto soprattutto per essere il chirurgo delle vip. Non sorprende che sul suo profilo social posi spesso al fianco delle star all'interno delle sue cliniche. A far parlare, però, è soprattutto il suo cambiamento legato alla chirurgia estetica. Basta confrontare le foto dell'inizio della carriera con quelle attuali per notare l'incredibile trasformazione.

Giacomo urtis rifatto, com'è oggi il chirurgo al GF Vip

Giacomo Urtis è cambiato moltissimo nel corso degli anni ma solo nel 2019 ha ammesso che la sua trasformazione non è stata naturale, si è infatti sottoposto a diverti ritocchini per piacersi di più. Ha cominciato con lifting per eliminare i segni del tempo sul viso e da allora non si è più fermato.

Giacomo Urtis prima dei ritocchi

Come dichiarato a "Live – Non è la D'Urso", si è fatto asportare 9 litri di grasso in eccesso, si è fatto scolpire il corpo, ha rimodellato il lato b. Ora ha bicipiti, tricipiti, addominali, pettorali e un fondoschiena dalla forma "a diamante" che ricorda quello dei ballerini brasiliani. Insomma, ha escluso dagli interventi chirurgici sono testa e mani. Al GF Vip 2022, inoltre, è apparso con un audace ciuffo biondo platino e non disdegna le lentine a contatto colorate, sfoggiando spesso dei penetranti occhi azzurri.