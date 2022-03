Francesco Chiofalo, le foto prima e dopo: com’è cambiato l’influencer da Temptation Island a oggi Ricordate Francesco Chiofalo, il “Lenticchio” di Temptation Island 2017? È tornato in tv con La Pupa e il Secchione ma il suo aspetto è cambiato in modo drastico: ecco le foto che mostrano la trasformazione dell’influencer.

A cura di Valeria Paglionico

Francesco Chiofalo, il personal trainer e influencer romano nato nel 1989 conosciuto anche con il soprannome "Lenticchio", è tra i concorrenti della nuova edizione de La Pupa e il Secchione ma in quanti ricordano i suoi esordi in tv? Era il 2017 quando ha fatto il suo debutto a Temptation Island, all'epoca era fidanzato con Selvaggia Roma e mise in discussione la relazione al reality di Canale 5. Da allora la sua carriera è stata in continua ascesa e ha fatto parlare di lui soprattutto per la sua vita sentimentale: è stato a lungo con la modella e schermitrice Antonella Fiordelisi, mentre oggi è fidanzato con Drusilla Gucci.

Francesco Chiofalo ieri e oggi, la trasformazione dell'influencer a La Pupa e il Secchione

Dal 2017 a oggi Francesco Chiofalo è cambiato molto: sono passati 5 anni dal debutto in tv e, sebbene non sembri essere una persona diversa, ha rivoluzionato diversi dettagli nel suo aspetto estetico. Innanzitutto ha ricoperto il corpo di tatuaggi (prevalentemente tribali), lasciandosi imprimere dei disegni con l'inchiostro indelebile anche sul collo. Ha inoltre detto addio al piercing al setto e si è fatto crescere la barba, mentre non ha rinunciato ai capelli rasati. Certo, spesso ha aggiunto delle sfumature platino alla chioma, ma è chiaro che non ama particolarmente dei colpi di testa drastici.

Francesco Chiofalo nel 2020 con Antonella Fiordelisi

Francesco Chiofalo è rifatto?

Il cambiamento di Francesco Chiofalo non è legato solo alla crescita e all'evoluzione di stile, ha ammesso di essere ricordo ad alcuni ritocchi estetici. Spesso è stato chiamato "plastic man", in molti l'hanno infatti accusato di aver esagerato con la chirurgia ma la verità è che ha fatto solo due interventi, il primo al naso, il secondo un trapianto di barba (che non considera un vero e proprio ritocco). Le sue parole sulla questione sono state: "Ragazzi ho fatto solo il naso e un trapianto di barba. Io il trapianto non lo considero un ritocco. Ho fatto solo il naso, non mille ritocchi. Io sono stato molto penalizzato in realtà perché sono stato uno dei pochi maschi che lo ha ammesso, ma tantissimi personaggi pubblici e influencer hanno fatto operazioni in faccia, solo che loro non l’hanno ammesso".