Fedez al concerto dei Maneskin a Las Vegas: look neri e rossi per la reunion a due anni da Sanremo

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin hanno conquistato il mondo intero con la loro musica, dall'Europa all'America, fino ad arrivare al Giappone. Ora sono alle prese con un tour negli Stati Uniti e praticamente in ogni tappa vengono accolti da veri e propri bagni di folla. Nelle ultime ore si sono esibiti a Las Vegas e "a sorpresa" sono stati raggiunti da un ospite speciale: Fedez. Il rapper e la band hanno partecipato insieme al Festival di Sanremo 2021, ritrovandosi sul podio fianco e fianco e classificandosi rispettivamente al secondo e al primo posto. Non sorprende, dunque, che abbiano mantenuto un legame molto profondo dopo quella fortunatissima esperienza, tanto da essere stati tutti felicissimi dell'improvvisa reunion.

La sorpresa di Fedez ai Maneskin

A pochi giorni dal Natale Fedez è volato per qualche giorno a Las Vegas con alcuni colleghi e ne ha approfittato per rincontrare i Maneskin a due anni dal Sanremo insieme. Ha partecipato al loro concerto e, oltre a salire sul palco a suonare la batteria di Ethan, ha anche realizzato foto e video del backstage. In una delle Stories si è immortalato al fianco di Damiano dicendo: "L'ultima volta che abbiamo fatto un video così ti ricordi dov'eravamo?".

Fedez e Damiano David

Il cantante ha risposto ironico con: "Vota 3" (ovvero il codice associato alla sua band alla finalissima del Festival). Baci, abbracci, risate: il rapper e la band ancora oggi sono legatissimi, a prova del fatto che non hanno dimenticato la comune esperienza sul palco dell'Ariston. Hanno in mente una futura collaborazione?

Fedez e Victoria De Angelis

I look per la reunion tra Fedez e i Maneskin

Sebbene si tratti solo di un caso, Fedez e i Maneskin si sono vestiti in coordinato per la reunion a sorpresa. Il rapper ha puntato su uno stile minimal con jeans neri, t-shirt bianca e camicia a maniche corte portata sbottonata, mentre la band non ha rinunciato alla passione per i look genderless, questa volta declinati in una versione tricolore in bianco, rosso e nero. Pantaloni di pelle bicolor per Damiano e Thomas, cuissardes stringati coordinati per Victoria, top di paillettes per Ethan: i quattro rocker romani si sono affidati ancora una volta alla Maison Gucci, distinguendosi per originalità e glamour. I 5 artisti non sono forse adorabili fianco a fianco?